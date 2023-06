Un uomo lancia nel vuoto due turiste al castello di Neuschwanstein/ Follia dopo la violenza sessuale

Un uomo americano, al castello tedesco di Marienbrücke, ha lanciato due turiste connazionali in un burrone di 50 metri, uccidendone una dopo averla aggredita sessualmente. La compagna aveva cercato di respingerlo, difendendo la ragazza, ma purtroppo non c’è stata scampo. L’orribile vicenda è avvenuta mercoledì al castello di Neuschwanstein, che ha ispirato quello di “Cenerentola” della Disney. L’uomo è stato successivamente arrestato ed è indagato per omicidio, tentato omicidio e reati sessuali.

Le due turiste, di 21 e 22 anni, hanno incontrato l’uomo, un 30enne, vicino al ponte Marienbrücke, uno stretto ponte pedonale che offre una vista mozzafiato sul castello. L’uomo le avrebbe persuase a seguirlo lungo un sentiero che portava ad un buon punto di osservazione e avrebbe poi aggredito sessualmente una delle due, la più giovane. L’amica avrebbe provato a proteggerla, senza però riuscirci. Così l’uomo avrebbe aggredita fisicamente, gettandola più per un pendio di 50 metri, prima di fare lo stesso con l’amica.

Il dramma al castello tedesco di Marienbrücke

La ragazza di 21 anni, quella aggredita sessualmente dal 30enne americano, sarebbe caduta circa 165 piedi più in basso rispetto all’amica. Le due turiste sono state portate via in aereo, ma la donna di 21 anni è morta in ospedale durante la notte, mentre la compagna è ancora in cura per le ferite riportate, secondo i media tedeschi. Il sospettato è fuggito dalla scena, ma è stato catturato dopo una massiccia operazione di polizia che ha coinvolto 25 veicoli di emergenza mercoledì pomeriggio. È stato in seguito portato in una stazione di polizia nella vicina Füssen. Un video mostrava un uomo in maglietta, jeans e berretto da baseball portato via in manette dalla polizia.

Secondo la polizia locale, la coppia ha incontrato il turista americano di 30 anni su un sentiero sopra o vicino al ponte Marienbrücke, che è estremamente popolare in quanto offre una vista del castello di Neuschwanstein e che vede circa 1,4 milioni di visitatori all’anno e circa 6.000 al giorno in estate. Poi li ha portati su un sentiero nascosto che porta a un punto di osservazione e ha attaccato il 21enne, ha detto la polizia. Quando il 22enne è intervenuto, l’uomo l’ha soffocata e l’ha spinta giù per un ripido pendio. “Secondo lo stato attuale delle conoscenze, si deve presumere un tentato reato sessuale ai danni della 21enne”, ha affermato la polizia in un comunicato in inglese. Gli inquirenti indagano su tentato omicidio e omicidio, nonché su un reato sessuale. Il procuratore capo Thomas Hörmann ha dichiarato a Bild che il crimine è avvenuto mercoledì intorno alle 14:40.











