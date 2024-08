Una seconda occasione, film in onda questa sera su Canale 5

Questa sera, venerdì 2 agosto 2024, andrà in onda in prima serata su Canale 5, alle ore 21.20, il film sentimentale del 2016 dal titolo Una seconda occasione. La pellicola è una produzione turca ed è diretta, scritta ed interpretata dall’attore e regista Özcan Deniz, volto molto amato dal pubblico internazionale per la sua partecipazione ad alcune serie tv di successo come Karagül, İstanbullu Gelin e Seni Cok Bekledim.

Al suo fianco l’attrice Nurgül Yeşilçay, che ha debuttato sul grande schermo nel 2007 con il lungometraggio Ai confini del Paradiso (2007). Nel cast di Una seconda occasione anche la giovanissima e famosissima Afra Saraçoğlu, attualmente impegnata con la serie tv di fama internazionale Yali Çapkini e volto del marchio Garnier. Tra i personaggi secondari: Mesut Can Tomay, Berrin Arisoy, Fulya Sirin, Anil Altinoz e Aybike Turan.

Trama Una seconda occasione: l’incontro tra Cemal e Yasemin

La trama di Una seconda occasione racconta la storia di Cemal (Özcan Deniz), un celebre chef, proprietario di uno dei ristoranti più apprezzati della zona, e accanito playboy. L’uomo ha un matrimonio fallito alle spalle, da cui è nato suo figlio Mahmut (Mesut Can Tomay), un ragazzo di soli 19 anni che, nonostante la giovane età, aiuta il padre nell’attività che ha avviato. Da qualche tempo il giovane sta chattando con una dolce e bella ragazza, Cicek (Afra Saracoglu), con cui non è ancora riuscito ad incontrarsi di persona. Quest’ultima è figlia di Yasemin (Nurgul Yesilcay), una madre single, che si preoccupa immediatamente quando viene a conoscenza della corrispondenza tra Cicek e questo ragazzo di cui non conosce l’identità.

La donna decide quindi di prendere il posto della figlia per scoprire qualcosa di più rispetto a questa persona che si nasconde dietro lo schermo, ma Mahmut, incalzato dalle sue domande, non riesce a trovare le giuste risposte. Così Cemal si sostituisce al figlio e inizia a rispondere per suo conto. Quando Yasemin arriva al ristorante e incontra Cemal nasce immediatamente un malinteso, poiché la donna pensa che l’uomo abbia ingannato sua figlia; per fortuna la situazione diventa ben presto chiara con l’arrivo di Mahmut e Cicek, che spiegano quanto accaduto ai rispettivi genitori.

Nel frattempo Yasemin, che lavora come docente di matematica in un istituto privato, viene incaricata dal dirigente affinché riesca a convincere Cemal a cedere una struttura che l’uomo ha acquistato per aprire una nuova sede del suo ristorante, così che possa essere utilizzata per organizzare vari tipi di eventi sociali.

Yasemin si trova quindi costretta a incontrare sempre più spesso l’uomo e tra i due nascerà ben presto un sentimento molto profondo.