UNA SPOSA PER DUE, RETE 4/ Nel cast anche l’americano Bobby Darin

Uno dei principali protagonisti di Una sposa per due è l’attore americano Bobby Darin nato a New York il 14 maggio del 1936 e scomparso a Los Angeles nel dicembre del 1973, il cui vero nome all’anagrafe era Walden Robert Cassotto. Dichiari origini italiane morì nel 1973 in ragione di alcune patologie cardiache. Molto apprezzato anche per i suoi successi in ambito musicale per quanto concerne il cinema ha esordito nel 1959 con il film Ombre di John Cassavetes. Tra i principali successi cinematografici che hanno scandito la sua carriera ricordiamo Blues di mezzanotte, Torna a settembre, Alla fiera per un marito, La scuola dell’odio, Capitan Newman, Gli impetuosi, Sparatorie ad Abilene, Uno sconosciuto in casa e Lieto fine. Tra il 1960 e il 1967 è stato sposato con Sandra Lee dalla quale ha avuto il suo unico figlio. Nel 2004 fu raccontata la sua vita in un film biografico diretto e interpretato da Kevin Spacey, Beyond The Sea. Il titolo è ispirato a una delle sue canzoni più famose.

Info e orario del film

Una sposa per due va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 10 giugno, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1972 negli Stati Uniti d’America dalla Universal Pictures e la quale si è occupata anche della distribuzione ai botteghini. La regia porta la firma di Henry Levin, il soggetto è stato tratto dal romanzo Un matrimonio perfetto di Winifred Wolfe mentre la sceneggiatura porta la firma di Richard Morris. Il montaggio di questo film è stato realizzato da Milton Carruth, le musiche della colonna sonora sono state composte da Hans J. Salter ed i costumi di scena sono di Jean Louis. Nel cast sono presenti Sandra Dee, Bobby Darin, Micheline Presle, John Lund e Cesar Romero.

Una sposa per due, la trama del film

Ecco la trama di Una sposa per due. Chantal è una meravigliosa ragazza americana nata in una famiglia in cui sua madre è di origini francesi, mentre il papà è di Boston. Essendo molto bella, la ragazza viene costantemente corteggiata da tantissimi spasimanti senza tuttavia riuscire a trovare l’uomo ideale per lei. Il padre non è per nulla contento della vita privata della figlia anche perché deve sempre occuparsi di varie questioni come ad esempio il suo tornare tardi la sera e via dicendo. L’uomo, allora, si pone quale principale obiettivo quello di trovare quanto prima un marito per la propria amata figlia in maniera tale che sia quest’ultimo ad occuparsi di lei e quindi permetterle anche di sistemarsi. Il problema è che la ragazza avendo tanti spasimanti non riesce proprio a decidere chi possa essere la persona adatta con cui condividere la propria vita. Qualche mese più tardi il papà deve trasferirsi a New York per esigenze di natura lavorativa, questa diventa per la ragazza come una sorta di nuovo territorio all’interno del quale poter ricercare la figura ideale del marito. Dopo qualche giorno conosce a New York un’affascinante fotografo di nome Eugenio.

È immediatamente colpo di fulmine e così i due dopo un periodo in cui iniziano a frequentarsi, la ragazza si convince che Eugenio possa essere l’uomo ideale per lei. Per la felicità del papà, dunque, si organizzano le nozze e così ha inizio per Chantal una nuova vita fatta di tutte quelle che sono le impellenze del matrimonio. Tuttavia, l’impatto con la vita matrimoniale non si dimostra ideale anche perché Eugenio dal suo canto non è proprio un marito straordinario giacché trascura costantemente la sua bella mogliettina per occuparsi delle sue vicende di lavoro.

Non sapendo come fare per essere felice, la ragazza si rivolge alla mamma la quale le consiglia di seguire una serie di regole che prevedono una sorta di addestramento del marito proprio come se fosse un cane. La ragazza, dopo l’iniziale reticenza nell’utilizzare quell’approccio ritenuto sconveniente, si renderà conto come gli permetterà di fare enormi passi in avanti. Quando purtroppo il marito scopre questa cosa si indigna così lei sarà costretta, per mantenere saldo il matrimonio, ad inventarsi un presunto amante in maniera tale da tenere sempre sulla corda il marito.



