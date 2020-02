UNA STORIA DA CANTARE, ADRIANO CELENTANO/ Diretta e ospiti: da D’Alessio a Teocoli

Dopo la seconda puntata interamente dedicata a Mina che il prossimo 25 marzo compirà 80 anni, Una storia da cantare torna in onda oggi, sabato 29 febbraio, con la terza puntata dedicata al genio di Adriano Celentano. Dagli studi Rai di Napoli, Enrico Ruggeri nel ruolo di cantastorie e Bianca Guaccero regaleranno al pubblico una serata imperdibile totalmente dedicata al “Molleggiato” che da anni fa cantare, ballare e riflettere gli italiani. Tra gli artisti più amati sia dal pubblico che dalla critica, Celentano non è solo un cantante, ma anche un attore e un vero intrattenitore. Attraverso le sue canzoni più famose, aneddoti, filmati e racconti, verranno ripercorsi gli anni più importanti della sua carriera, dal suo esordio fino agli ultimi anni. Ad accompagnare Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero nel mondo di Celentano ci saranno i grandi nomi della musica italiana. Chi sono, dunque, gli ospiti della terza puntata? Andiamo a scoprirlo.

GLI OSPITI DI UNA STORIA DA CANTARE DEL 29 FEBBRAIO

Sono davvero tanti gli ospiti della terza puntata di Una storia da cantare che si esibiranno sulle note di alcuni dei più grandi successi di Celentano. Ad omaggiare il Molleggiato ci saranno Gigi D’Alessio, Elio, Fausto Leali e Rocco Papaleo. Spazio, poi, a Nina Zilli che, durante il Festival di Sanremo 2020 ha duettato con Diodato sulle note di 24mila baci proprio di Celentano. E ancora: Noemi, Paolo Belli, Raphael Gualazzi, Federico Zampaglione, Enzo Avitabile e Tony Esposito. Ad omaggiare Adriano Celentano ci saranno anche i giovanissimi. Direttamente dalla tredicesima edizione di X Factor arriveranno Eugenio Campagna e La Sierra mentre alle Nuove proposte del Festival di Sanremo 2020 arriveranno gli Eugenio in Via di Gioia.

TEO TEOLI E IL RAPPORTO CON ADRIANO CELENTANO

Alla serata evento di Una storia da cantare dedicata ad Adriano Celentano non poteva mancare Teo Teocoli, legato al Molleggiato da una lunghissima amicizia. Proprio Celentano, durante la recente partecipazione di Teocoli a Domenica In, ha inviato un videomessaggio all’amico facendogli una grandissima sorpresa. Questa sera, invece, toccherà a Teocoli fare un regalo a Celentano cantando i suoi successi esattamente come faceva quando lo imitava. La terza puntata di Una storia da cantare sarà visibile in diretta televisiva su Raiuno che in diretta streaming su Raiplay collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.



