Una storia da cantare, Fabrizio De Andrè/ Dori Ghezzi e Ranieri ospiti (Replica)

TORNA UNA STORIA DA CANTARE IN REPLICA SU RAI 1

Sabato 25 luglio, in prima serata, Raiuno regala al proprio pubblico la replica di una delle serate evento della scorsa stagione televisiva. Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri tornano in onda con Una storia da cantare, lo show musicale che, attraverso le canzoni, gli aneddoti, i racconti degli amici e filmati inediti, rendono omaggio ai grandi cantautori della musica italiana. Questa sera sarà trasmessa in replica la puntata dedicata al grande Fabrizio De Andrè che, con la sua voce e i suoi testi ha cambiato il cantautorato italiano. De Andrè resta uno degli artisti più contemporanei della musica italiana. Le sue canzoni, vere poesie musicali, sono ancora oggi attualissime ed esprimono quella che è la società moderna. Alla serata dedicata alla sua memoria hanno partecipato amici e colleghi non solo della sua generazione, ma anche giovanissimi. Andiamo a scoprire i nomi degli ospiti.

GLI OSPITI DI UNA STORIA DA CANTARE

Grandi ospiti nella serata dedicata a Fabrizio De Andrè dal programma di Raiuno “Una storia da cantare”. Enrico Ruggeri sarà il cantastorie della serata e, al suo fianco, ci sarà Bianca Guaccero che lo accompagnerà insieme ai tanti ospiti nel racconto di uno degli artisti più importanti della musica italiana. Nel corso della serata, così, ci saranno Dori Ghezzi che racconterà soprattutto il Fabrizio privato, ma anche tantissimi altri interpreti della musica italiana come Massimo Ranieri, la PFM, Paola Turci, Nek, Morgan, Loredana Bertè, Lino Guanciale, The André, Elena Sofia Ricci, Anastasio, Ornella Vanoni e Willie Peyote. L’inviato Mauro Pagani, invece, sarà in collegamento dalla patria di Fabrizio De Andrè ovvero dal Porto Antico di Genova.

LA GAFFE DI ORNELLA VANONI E L’EMOZIONE DI MASSIMO RANIERI

Saranno tanti i momenti imperdibili della replica della puntata di “Una storia da cantare” dedicata a Fabrizio De Andrè. In primis, l’emozione di Massimo Ranieri che si esibirà sulle note di Don Raffaè: “Qui debuttai con Rose Rosse cinquant’anni fa. Perché un genovese ha cantato in napoletano? Fabrizio De Andrè era un poeta”. Spazio, poi, ad Ornella Vanoni che, sulle note di Bocca di rosa, non ricordando il testo e non riuscendo a leggere il gobbo, sbotterà in diretta. “Non si vede un ca**o. E’ assurda questa luce”. E poi, ancora ci sarà una straordinaria Loredana Bertè e tanti racconti che faranno conoscere al pubblico tanti lati inediti di Fabrizio De Andrè.



