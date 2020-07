Bianca Guaccero, piange a Detto Fatto/ “Non vedo mia figlia e i miei da settimane..”

Bianca Guaccero piange a Detto Fatto in occasione dell’ultima puntata di un’edizione che lei etichetta come difficile e a pochi giorni dal ritorno alla sua vita e, soprattutto, alla sua famiglia. La conduttrice rivela che proprio per via del lavoro, non vede la figlia da settimana e che non ha avuto modo di tornare a casa e vedere i suoi genitori e adesso per lei è arrivato finalmente questo momento emozionante e indescrivibile tanto che, proprio mentre lo raccontava, si lasciava andare alle lacrime. Bianca Guaccero ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco: “Vorrei dirvi tante cose, mi limito solo a ringraziarvi perché questo è stato un anno un po’ particolare per me, per tutti, ma per noi in particolar modo. Abbiamo lottato tanto per continuare ad andare avanti con questa grande famiglia di Detto, fatto. Siamo riusciti a vincere contro tutto e tutti. Se abbiamo vinto è perché ci vogliamo veramente bene, siamo persone sane, pulite”.

Bianca Guaccero poi continua ammettendo che è un’occasione rara lavorare con gente a cui si vuole bene e che lei è stata davvero fortunata per questo. Chiuso il capitolo Detto Fatto, però, per lei inizia quello del ritorno in famiglia proprio come il resto dei suoi colleghi: “Dobbiamo tornare a casa. Anche io, perché non vedo i miei genitori da Natale e mia figlia da qualche settimana. Io vi ringrazio per la grande forza che ci date da casa, per andare avanti anche con una pandemia mondiale. Ci date la forza anche quando siamo lontani dalle nostre famiglie e facciamo rinunce in nome di questo lavoro e di questa passione”. Nessun appuntamento fisso al prossimo anno ma solo la promessa che tornerà e che “ci rivedremo presto”, in un modo o nell’altro.



