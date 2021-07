Una strada verso il domani 3/ Anticipazioni oggi 9 luglio: Freddy lascia Berlino?

Una strada verso il domani 3, anticipazioni oggi, 9 luglio

Nuovo capitolo per Una strada verso il domani 3 che torna in onda oggi, 9 luglio, su Rai3 nel prime time a partire dalle 21.20 circa. Le anticipazioni rivelano che le cose si stanno complicando per i protagonisti della serie e anche oggi, quando andranno in scena due nuovi episodi, scopriremo che mentre Freddy sembra pronto a lasciare la città, Helga è ancora alle prese con la sua relazione con Armando. Cosa succederà a quel punto tra i due? Le rivelazioni non mancheranno così come i colpi di scena per le donne protagoniste dello show che in questa stagione ci ha portato all’inizio degli anni ’60. Cosa succederà nella nuova puntata di oggi e come si evolverà la situazione per Caterina e le altre?

Freddy lascia Berlino?

Una strada verso il domani 3 torna in onda dopo che alcuni nazisti hanno distrutto il locale di Freddy disegnando infine una svastica sul pavimento. A questo punto per lui sembra essere necessario un addio a Berlino per trasferirsi a Londra, ma sarà davvero così semplice per lui farlo o troverà il modo di rinascere ancora? Dall’altra parte abbiamo Helga. Chi ha seguito gli episodi della scorsa settimana sa bene che la donna ha un debole per il seducente insegnante di ballo al quale confida finalmente che il marito è omosessuale. Caterina si reca da Jurgen per intimidirlo e costringerlo a lasciare Eva dopo la violenza subita dalla figlia, ci riuscirà davvero? Alla fine è proprio lui che arriverà a casa per cacciare via la moglie e sospendere ogni sostentamento economico. Come reagirà la donna e quali saranno le sue spiegazioni adesso?

