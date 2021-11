Una tata pericolosa, Rete 4/ Nel pomeriggio tensione con questo film tv

Una tata pericolosa va in onda oggi, 6 novembre, a partire dalle ore 16.55 su Rete 4. Nanny Seduction, titolo originale del film, è un intenso thriller uscito negli Stati Uniti nel 2017 e distribuito da LifeTime Television. Emily Moss Wilson, regista e sceneggiatrice statunitense, conosciuta al grande pubblico per film come la Tradizione del Natale, è riuscita a dirigere questo film egregiamente, nonostante non sia stato apprezzato quanto si credeva.

Nel cast troviamo giovani e talentuosi attori che hanno dato vita ai loro personaggi con impegno e professionalità, come Valerie Azlynn, interprete americana conosciuta soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva Sullivan & Son; Austin Highsmith, interprete di film come Le bugie Scorrono nel Sangue del 2019 e Wes Brown, apprezzato per aver recitato in diverse serie tv come Criminal Minds e NCIS. Un film per la televisione con un cast alla ricerca del grande passo avanti.

Una tata pericolosa, la trama

Il film Una tata pericolosa parla delle vicissitudini di una famiglia che a prima vista può sembrare normale, una famiglia come tante, ma che in realtà nasconde un segreto; e che, improvvisamente, viene assalita da una grande tragedia. I protagonisti Ben e Kara Turling, interpretati da Brown ed Highsmith, sono una giovane coppia che trascorre felicemente le proprie giornate nella loro bella casa sulla spiaggia. Non avendo avuto la possibilità di avere figli hanno adottato Riley, donandole tutto l’amore possibile.

L’inaspettato tradimento di Ben romperà questo idillio e creerà una voragine nella coppia, ed anche se continueranno la convivenza per amore della bambina saranno ormai due estranei. A rendere ancora più difficile la situazione sarà il licenziamento della loro tata storica e l’arrivo di Alyssa, un’attraente babysitter che in poco tempo si trasferirà nella loro casa. Nonostante i continui rifiuti di Ben alle sue avance Alyssa cercherà di sostituirsi in tutto e per tutto a Kara, fino a prendere l’assurda decisione di rapire la bambina e sparire nel nulla. Un film dai toni cupi e dal finale inaspettato.

