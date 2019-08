Una Vita/ Anticipazioni 10 agosto: Ursula lascia Acacias, Leonor ed Inigo…

ANTICIPAZIONI UNA VITA 10 AGOSTO

Una Vita non va in vacanza e, in attesa di tornare in onda lunedì 12 agosto, alle 13.40 su canale 5 contrariamente a Bitter Sweet che, invece, tornerà a fare compagnia ai telespettatori di canale 5 solo lunedì 19 agosto, va in onda anche oggi, sabato 10 agosto, in prima serata su Rete 4. Nelle anticipazioni delle nuove puntate della soap opera spagnola, mentre Ursula annuncerà l’intenzione di lasciare per sempre Acacias, Diego cercherà di ritrovare il figlio di Blanca che, invece, continuerà a restare all’oscuro di tutto. Inigo e Leonor, invece, sempre più innamorati, decideranno di partire, ma un’inaspettato arrivo manderà a monte i loro piani. Felipe, invece, stanco dell’atteggiamento del colonello, lo metterà di fronte ad un ultimatum. Cosa accadrà, dunque, nel dettaglio nella nuova puntata serale di Una Vita? Andiamo a scoprire tutto.

UNA VITA: URSULA LASCIA ACACIAS MENTRE DIEGO…

Mendez è riuscito a localizzare il bambino che il dottor Pallero aveva con sè e lo comunica a Diego che, tuttavia, decide di tenere Blanca all’oscuro di tutto e insiste affinchè partecipi al pranzo che Ursula ha organizzato con le altre signore del quartiere. Quando Riera scopre che il giovane andrà a cercare da solo il bambino, lo mette in guardia e gli consegna una pistola affinchè possa difendersi in caso di necessità. Nel frattempo, Ursula, durante il pranzo organizzato con i vicini comunica che lascerà Acacias e racconta tutta la verità sul suo passato. Al pranzo non si presenta Diego perchè impegnato nella ricerca del piccolo Moises. Il pranzo organizzato da Ursula, però, viene interrotto dall’improvviso arrivo della polizia…

UNA VITA: INIGO E LEONOR IN PARTENZA, MA L’ARRIVO DI NACHO…

Mentre Casilda cerca di convincere Servante a mettere fine alle donazioni per gli abitanti di Naveros, Inigo, Leonor e Flora si apprestano a partire. I loro piani, però, vengono rovinati dall’arrivo di una donna e del piccolo Nacho che chiama Inigo “padre”. La reazione di Leonor è rabbiosa: quest’ultima, infatti, non riesce a comprendere come Inigo abbia potuto nascondere la presenza di una moglie e di un figlio. Inigo è così convinto che dietro tutto ci sia la mano diabolica di Pena. Esteban comunica a Silvia che presto partirà per la Groenlandia: mentre parlano, i due non si accorgono di essere spiati da un uomo misterioso. Felipe, infatti, di fronte alla reticenza di Arturo nel raccontare la verità sulla propria salute a Silvia, pone l’amico di fronte ad un ultimatum: se non racconterà tutto a Silvia, lo farà lui.





© RIPRODUZIONE RISERVATA