Una Vita/ Anticipazioni 13-12 luglio: il consiglio di Samuel al fratello

Anticipazioni Una vita puntate 13 e 12 Luglio 2019

Le dinamiche di Una Vita vanno avanti, anche nel corso del weekend. Vi ricordiamo che l’appuntamento di sabato, andrà in onda in prime time spostandosi di rete per sbarcare su Rete4 dalle 21.25 circa. Nella puntata di oggi, vedrete Diego del tutto ignaro del fatto che Ursula si sia liberata di Aurelia. Recandosi in paese dalla contadina, ritornando a casa documenterà Samuel e Leonor di avere fatto una terribile scoperta. Diego è assolutamente convinto che durante il parto di Blanca sia accaduto qualcosa di misterioso e quindi, ha la viva esigenza di parlarne con lei. Peña persuade Flora a dargli un bacio ingenuo sulla guancia, Paquito li vede, ma giura di non dire niente a nessuno per il bene di Flora. Ursula fa in modo che Cristina Novoa si incontri con le vicine, compresa Carmen, e introduca in loro il terribile senso di colpa. Poco dopo, infatti, sia Carmen con Riera, sia Celia con Felipe si presentano molto fredde e distanti. Silvia, Esteban e Arturo sono appagati perché il generale Aguinaldo ha accolto le loro condizioni. Si preparano, quindi, a scegliere i nomi dei prigionieri che verranno liberati.

Una vita: il consiglio di Samuel

Felipe analizza con le vicine l’improvvisa freddezza di Celia e scopre che la moglie ha avuto un incontro con Cristina. Questa, su ordine di Ursula, accorda di avere un colloquio anche a Susana e, usando la medesima tecnica, la porta fino alle lacrime. Flora svela per errore a Peña di averlo intossicato, ma lui ammette di aver buttato la torta perché disgustosa; nasce un fortissimo scambio di vedute e lei strappa di mano al giovane il bloc-notes con tutti i suoi disegni; compiaciuta, lo bacia sulla guancia e Paquito li scopre. Riera parla a Carmen del passato di Ursula e si dice pronto a usare quelle notizie per annientarla, se mai facesse del male alla domestica; la donna, commossa, lo bacia. Diego racconta a Blanca del cordone ombelicale tagliato dopo il parto e della eventuale partecipazione di una terza persona, oltre alla contadina che l’ha trovata priva di sensi; lei non si smuove e lo caccia via. Samuel, attenendosi al piano di Ursula, consiglia al fratello di far rinchiudere Blanca in una clinica di igiene mentale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA