Una vita/ Anticipazioni 6 ottobre: David deve partire, Aurelio lo vuole morto

Una vita, anticipazioni puntata 6 ottobre: Dori spezza il cuore di Felipe

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 6 ottobre, svelano che Dori spezza il cuore di Felipe quando gli comunica che lascerà Acacias. A quel punto l’avvocato parla con Ignacio e gli chiede di assumere un’altra infermiera in grado di sostituirla… La donna ha deciso di andarsene dopo avergli svelato tutta la verità sul suo conto. Intanto, Abello dice di voler fare un’offerta per il brevetto del manico pulitore, invenzione di Hortensia.

Nel frattempo, Ramon apprende da Fidel che l’imminente attentato è stato sventato grazie alle informazioni avute con la forza dal giovane anarchico prigioniero. Tuttavia i sensi di colpa lo stanno logorando, ed è troppo amareggiato per poter gioire della notizia.

Una vita, anticipazioni puntata 6 ottobre: Rodrigo incita David a partire, Aurelio lo vuole morto

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 6 ottobre, svelano che Rodrigo consegna la lettera a Valeria per salutarla e dirle addio per sempre. L’uomo, dopo aver spiegato a David che preferisce rinunciare alla donna amata piuttosto che saperla infelice, lo incita ad andare via da Acacias con lei il più presto possibile, visto che Aurelio lo vuole morto. Più tardi, dopo aver salutato Valeria, Rodrigo finisce per accettare l’accordo di Aurelio Quesada, che deve mostrargli le sostanze chimiche nel suo laboratorio. In questo modo Aurelio saprà come viene prodotto il gas tossico e potrà andare avanti con il suo piano…

Una vita, dove eravamo rimasti: Genoveva riceve una chiamata inquietante

Nelle precedenti puntate di Una vita, Genoveva riceve una telefonata molto inquietante, che potrebbe mettere in serio pericolo la sua vita. La donna ne resta molto turbata ed è preoccupata. La persona all’altro capo del telefono la avverte di alcuni eventi totalmente disperati che la lasciano sconvolta. Quando riattacca il telefono, Genoveva reagisce in un modo che non aveva mai agito prima, è davvero spaventata. Quale sarà stato il contenuto della conversazione?

Rodrigo invece nasconde l’offerta che gli ha fatto Aurelio, e la nasconde a Valeria, che sta pianificando la sua partenza. La giovane ha intenzione di andarsene a breve, ma il marito, ancora innamorato di lei (seppur la moglie nutra dei sentimenti verso David), farà di tutto per farla desistere. Hortensia è rimasta molto male quando Pascual non si è presento alla cena. Delusa, la donna lo incontra in strada e gli fa una scenata. Dopo l’annuncio della partenza dalla Spagna, Dori si dice pulita e racconta a Felipe le vere ragioni che l’hanno portata a prendere questa complicata decisione.

