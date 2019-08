Una Vita/ Anticipazioni 15 agosto: Blanca è convinta che la madre abbia ucciso Jamie

Anticipazioni Una Vita 15 Agosto 2019

Tutti in vacanza ma lei no. Una vita non interrompe la sua messa in onda nemmeno a ferragosto. Anche oggi, giovedì 15 agosto 2019, gli sventurati amici di Acacias 38 (non a caso la telenovela iberica è nata dalla stessa penna de Il Segreto), torna puntuale dalle 13.40, per “allietare” il pubblico rimasto a casa. Cosa accadrà nella puntata che vedrete sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset? Scopriamo la trama e le anticipazioni da dedicare a tutti quelli che invece del mare oppure la montagna, hanno preferito (e scelto) oziare sul divano con una bibita in una mano e il condizionatore piazzato a temperature improponibili. Riassumendo il punto dell’intera situazione, Samuel è finito in galera con l’accusa di avere ammazzato il padre. Il giovane Alday è cosciente di avere ucciso Jaime ma non lo aveva fatto nel modo in cui attualmente viene rappresentato. Lui infatti, non aveva colpito il padre con alcuno oggetto e per questo motivo, comincia a credere che dopo il litigio, Jamie possa essere ancora in vita.

Una Vita, Blanca pensa che la madre abbia ucciso Jamie

Se Jamie è vivo ci sarà per forza lo zampino di Ursula. Con queste incertezze, si riaprono le dinamiche di Una Vita, in onda oggi su Canale 5. La perfida donna, potrebbe avere architettato un nuovo piano, facendo sparire Jamie per potere utilizzare Samuel minacciandolo di raccontare tutta la verità. Il ragazzo quindi, dovrà trovare un modo per stabilire la sua innocenza: ci riuscirà? Il tempo stringe e Diego pensa che suo fratello sia un assassino. Blanca e Reira nel frattempo, hanno compreso che forse il giovane Alday non ha mai riportato la verità sul giorno in cui è nato il piccolo Moises. Blanca infatti, incomincia a pensare che a rapire il figlio siano state le persone che hanno assalito la loro carrozza. Inoltre la donna, dopo essersi confrontata con Carmen è convinta che sua madre abbia ammazzato Jamie. Come andrà a finire? Scopritelo sintonizzandovi sull’ammiraglia Mediaset dalle 13.40 in poi.

