Una Vita/ Anticipazioni 16 agosto: Arturo quasi cieco, la promessa di Esteban

Una Vita, anticipazioni 16 agosto: la trama

Momenti di fortissima tensione ad Acacias 38. Cosa accadrà nel corso della nuova puntata di Una Vita che andrà in onda oggi, venerdì 16 agosto 2019? La puntata svelerà altri dettagli interessanti, tra cui Liberto Seler entrare dentro l’abitazione Alday per rintracciare nuovi elementi che possano discolpare Samuel. Nel frattempo, nella cioccolateria scoppia il caos per colpa di una violenta rissa che vede protagonisti Peña ed El Indio, che ha chiaramente intenzione di ammazzare l’uomo. Flora, però, riesce ad evitarlo a suo rischio e pericolo, e con forti conseguenze. Frattanto, si scopre che Silvia è stata rapita da un certo Blasco, un soggetto molto pericoloso che vuole vendicarsi di lei. Dopo l’arresto di Samuel con l’accusa di avere ammazzato il padre Jaime, Liberto è rimasto l’unico a credere ancora nella sua innocenza. Proprio per questo motivo, il marito di Rosina va a trovare l’amico in carcere, e si manifesta disponibile a soccorrerlo in qualsiasi modo possibile.

Una Vita, Samuel è stato incastrato da Ursula e…

Samuel sa perfettamente di essere stato incastrato da Ursula ed infatti, lui non è colpevole di questo arrendo crimine. Ad uccidere Jamie è stata la perfida donna e per questo motivo lui, chiede al Seler di entrare di nascosto in casa sua per trovare il celebre fermacarte che possa in qualche modo provare la responsabilità della matrigna. Liberto segue alla lettera le indicazioni del giovane Alday, e, oltre al fermacarte, riesce pure a recuperare uno scatto in cui compare Cristina Novoa. Ad Acacias proseguono pure le ricerche di Silvia mentre Arturo racconta ad Esteban di non potere essere presente alle operazioni di ricerca per via di alcune problematiche con la sua vista: purtroppo è quasi cieco. Il ragazzo, dopo lo sconvolgimento iniziale per la dolorosa novella, garantisce al colonnello che lo aiuterà con tutte le sue forze. Per scoprire come andrà a finire, vi consigliamo di sintonizzarvi su Canale 5 per una nuova puntata di Una Vita a partire dalle 13.40.

© RIPRODUZIONE RISERVATA