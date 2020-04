Una vita/ Anticipazioni 16 aprile: Ramon tormentato dai dubbi

Pubblicità

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 APRILE

Una Vita torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata in cui, dopo l’annuncio fatto in pompa magna da Inigo, si avvicina il giorno del ritorno sul ring di Tito Lescano, che sfiderà un avversario francese tra lo stupore di amici e conoscenti. La carriera da pugile di Tito infatti si era interrotta bruscamente in seguito ad una visita medica in cui gli erano state diagnosticate gravi lesioni fisiche, incompatibili con la prosecuzione degli incontri di boxe. Come mai nonostante questa diagnosi ora Tito può tornare sul ring? Inigo ha spiegato il ritorno di Tito giustificandolo con un errore nella precedente diagnosi: recentemente Inigo aveva richiesto un nuovo consulto medico che ha confermato l’idoneità di Tito a combattere come pugile. Nessuno però, inclusa Leonora, sembra credere a questa versione. Ad aggiungere ulteriore mistero è il fatto che Inigo chiede a Liberto un prestito di ben 15.000 pesetas per scommettere sull’incontro tra Tito e lo sfidante. Nella puntata in onda il 16 Aprile arriverà la resa dei conti per alcuni dei protagonisti. Ramon, tormentato dai dubbi sulla morte di Trini, deciderà di lasciare il paese e di trasferirsi a Parigi, mentre una terribile verità sconvolgerà Lucia, facendole credere che l’uomo della sua vita in realtà volesse solo derubarla dell’eredità milionaria. Tra tanto dolore arriverà anche una una buona notizia, con l’annuncio del matrimonio tra Jacinto e Marcellina. Appuntamento come sempre alle ore 14.10.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

La soap Una vita si conferma un grande successo nel pomeriggio di Canale5: anche il 15 Aprile non ci ha fatto mancare forti emozioni. Che cosa e’ successo nei lussuosi appartamenti di Calle Acacias? Ecco una sintesi dei principali fatti. Dopo avere scoperto un cuscino sporco di sangue Ramon viene assalito da un atroce dubbio e ripensa alle circostanze della morte di sua moglie Trini. Ramon ricorda che quel giorno era stata Celia ad accoglierlo al ritorno a casa, comunicandogli l’improvviso decesso di Trini: la ragazza sembrava sconvolta, teneva in braccio Milagros e piangeva disperata per avere perso la sua migliore amica. Come dubitare di Celia in quel momento? La morte di Trini era dovuta ad una grave malattia e non c’era alcun motivo per pensare ad uno scenario diverso. Ma allora che cosa significa il cuscino macchiato di sangue sul letto?

Telmo è teso, pensa allo scandalo che lo ha travolto, facendo preoccupare la sua domestica Ursula. La donna è turbata dopo averlo visto in compagnia di Espineira e chiede a Telmo il motivo di quella visita inaspettata, ricevendo una risposta evasiva. Il giorno dopo, mentre Telmo è in visita all’eremo in cui vuole celebrare le nozze con Lucia, Ursula riceve la visita di Padre Bartolomè, che dice di essere venuto per parlare con Telmo. Il sacerdote fa allontanare la domestica con una scusa e poi nasconde nel cassetto un misterioso documento della Fondazione Valmez: si tratta dell’ultimo atto del diabolico piano messo in atto con Espineira per separare Telmo e la fidanzata. Ignara di quanto sta accadendo Lucia si prova il suo bellissimo abito da sposa, immaginando un radioso futuro con Telmo. La donna è convinta dell’onestà del suo promesso sposo e non sopporta che ne venga messa in dubbio l’integrità morale. Tuttavia lo stesso Felipe, che cura gli interessi legali di Lucia, chiede alla ragazza se è sicura della buona fede di Telmo e se si fida ciecamente di lui. Lucia risponde confermando di avere assoluta fiducia nel fidanzato.



