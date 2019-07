Una Vita/ Anticipazioni 16 luglio: Ursula e l’orfanotrofio, si nasconde lì il bimbo?

Anticipazioni Una Vita 16 Luglio 2019

Le anticipazioni di Una Vita, ci mostrano cosa accadrà nel corso del nuovo appuntamento di oggi, martedì 16 luglio 2019. La domestica, indaga sulla Dark Lady, certa di un coinvolgimento della donna nella sparizione del piccolo Moises. Inoltre, avrete modo di vedere Carmen, spinta da giustificati sospetti, sondare su un probabile coinvolgimento della Dicenta Senior nella supposta morte del bambino di Blanca. Dopo che Diego nelle puntate precedenti ha scoperto – per merito di Aurelia, la contadina che ha soccorso Blanca nel momento del parto – della partecipazione di una terza sconosciuta nel corso del travaglio, i sospetti sulla Dark Lady si fanno sempre più perseveranti. È per questo che la domestica si impegnerà per scoprire una pista che porti i due genitori alla verità. Carmen quindi, si mette in cerca di accertamenti che possano incastrare Ursula, troverà qualcosa di valido?

Una Vita, Ursula e l’orfanotrofio

La nuova puntata di Una Vita, vedrà anche Diego ascoltare Aurelia. Sparita misteriosamente dopo avere parlato per la prima volta. La donna, ha svelato la presenza di una terza persona nel corso del parto di Blanca. Adesso il ragazzo, sicuro del coinvolgimento di Ursula, è pronto ad andare fino in fondo, anche grazie al sostegno di Carmen. La domestica disprezza sentitamente Ursula e se ha accettato di cooperare con lei è solo perché obbligata da forti pressioni. Togliere la maschera alla Dicenta significherebbe quindi svincolarsi anche dal dominio della paurosa carceriera, oltre che sostenere la povera Blanca, ormai comprensibilmente sottomessa dalla madre. Quando Carmen udrà Ursula articolare una frase intimidatoria nei confronti di Blanca comincerà a indagare sulla Signora interrogando il cocchiere di Ursula, scoprendo che la Dicenta ogni sera raggiunge un orfanotrofio. Diego, dopo avere saputo la notizia, si reca subito sul posto…

