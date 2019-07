Una Vita/ Anticipazioni 17 luglio: Diego vicino alla verità su Ursula, ma…

ANTICIPAZIONI UNA VITA 17 LUGLIO

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita in onda mercoledì 17 luglio, subito dopo Beautiful, Diego è sempre più vicino alla verità su Ursula. Il maggiore dei fratelli Alday ha sempre avuto dei sospetti su Ursula credendo che l’ex domestica sia coinvolta nella presunta morte del figlio partorito da Blanca. I suoi sospetti trovano conferma nelle parole di Carmen che gli confessa l’oscuro segreto di Ursula: quest’ultima, ogni notte, si reca in un monastero utilizzato come orfanotrofio. Una confessione che spiazza Diego che comincia a chiedersi io motivo di tali visite. Da qui la decisione d’indagare sulle mosse dell’ex domestica che potrebbe presto essere smascherata.

UNA VITA: DIEGO SCOPRE LA VERITA’ SU URSULA?

Carmen è convinta che Ursula sia coinvolta in prima persona nella scomparsa del figlio di Blanca e che stia portando avanti un piano per far impazzire totalmente la figlia. La domestica alimenta i suoi sospetti con le continue visite di Ursula al monastero. Decide così di confessare tutto a Diego il quale, in compagnia del fratello Samuel che continua a fare il doppio gioco, si reca presso il monastero frequentato da Ursula. Qui incontrano suor Petra da cui però non ottengono nessuna informazione che possa aiutarli a scoprire la verità. Diego, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi convinto di poter contare sull’appoggio di Samuel che, invece, è un alleato di Ursula.

UNA VITA: FLORA LASCIA ACACIAS

Non è un momento facile per Flora. La giovane, dopo il bacio con Paquito, pensava di essere vicina a vivere il suo sogno d’amore con il guardiano che, tuttavia, non prova alcun sentimento per la proprietaria della Deliciosa. Paquito, così, confessa la verità a Flora che, delusa e amareggiata per essersi resa ridicola davanti a tutto il quartiere, decide che è arrivato il momento di lasciare definitivamente Acacias. Flora, così, decide di mettere in vendita la Deliciosa, ma sarà la scelta giusta o qualcuno le farà cambiare idea?



