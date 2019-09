Una Vita/ Anticipazioni 17 settembre: lutto per Lolita, Blanca torna con Samuel?

ANTICIPAZIONI UN VITA 17 SETTEMBRE 2019

Doppio appuntamento con Una Vita oggi, martedì 17 settembre. Per la gioia di tutti i fans della famosa soap opera spagnola, le vicende degli abitanti di Acacias vanno in onda alle 14.10 su canale 5 e alle 22.30 su Rete 4, subito dopo l’appuntamento serale con Il Segreto. Al centro della doppia puntata di Una Vita, oltre al dramma che sta vivendo Blanca, ancora alla ricerca del figlio Moises, ci sarà anche Lolita che, dopo aver recuperato il rapporto con Antonito, tornerà a soffrire per un terribile lutto che la colpirà. Lacrime di gioia, invece, saranno versate da Flora che riuscirà ad ottenere da Pena quello che ha sempre sognato mentre per Silvia e Arturo che ne sono totalmente inconsapevoli, la situazione diventa sempre più pericolosa, ma cosa accadr esattamente? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

UNA VITA BLANCA E LA PROPOSTA INDECENTE A SAMUEL PER…

Tra Blanca e Diego è davvero tutto finito? La storia d’amore che sta animando da diversi mesi le vicende di Un Vita è giunta al termine? Per il momento non sembrano esserci molte possibilità di rivedere Blanca e Diego nuovamente innamorati e felici. La figlia di Ursula, infatti, non riesce a trovare pace e il suo unico pensiero è suo figlio Moises. Blanca non riesce a darsi pace da quando il bambino è scomparso e, convinta che Samuel sia a conoscenza di qualche dettaglio che possa aiutarla, decide di affrontarlo a muso duro. Mentre Diego si trasferisce in una pensione, Blanca chiede a Samuel dove si trovi il piccolo Moises. Samuel, però, nega ogni responsabilità e addirittura la esorta a tornare tra le braccia di Diego. Blanca, però, è convinta che le stia mentendo e così propone a Samuel di tornare con lei pur di riavere Moises.

UNA VITA: LUTTO PER LOLITA, FLORA E PENA SI SPOSANO

Stanca di aspettare che Pena decida di fare il grande passo, Flora decide di presentarsi con un finto fidanzato al concorso per fidanzati per provocare la sua gelosia riuscendo a raggiungere l’obiettivo. Pena, infatti, decide che è arrivato il momento di agire e le chiede di sposarlo. Mentre il momento della vendetta di Blasco nei confronti di Silvia si avvicina, Lolita riceve la notizia della morte di Tata Concha. Lucia, infine, confida a Carmen e Fabiana di essere la figlia di una domestica di cui non sa assolutamente nulla. La ragazza, infatti, confessa alle due domestiche di avere della madre solo una croceche tiene sempre appesa al collo. Carmen e Fabiana riusciranno a capire chi è la madre?



© RIPRODUZIONE RISERVATA