Una Vita/ Anticipazioni 18 giugno: Casilda aiuta Jacinto a trovare un lavoro

Appuntamento ricco di sorprese quello di Una Vita di oggi, 18 giugno 2019 su Canale 5. La soap riprende dalla Casilda che si riprende e riacquista la memoria. Questo la porta a ricordarsi di aver perso il suo adorato marito. La notizia la sconvolge ma non la abbatte: decide infatti di darsi da fare col lavoro e non pensarci. La quiete dura meno di un secondo perché la donna torna a preoccuparsi, stavolta per suo cugino Jacinto che è tornato in paese. Casilda si impegna a trovargli un’occupazione, così gli chiede di restare. Con l’aiuto di Liberto, convince Rosina a dargli un impiego come giardiniere. Intanto Leonor e Iñigo sembrano pronti a partire e stavolta davvero. I due innamorati avevano ritardato il loro viaggio a causa di Flora, ce la faranno questa volta? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Una Vita, trame e anticipazioni settimanali 17-21 Giugno

Ecco le trame e le anticipazioni settimanali di Una Vita: cosa accadrà nella telenovela in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset? Grande fermento per le ultime dinamiche in arrivo in quel di Acacias 38. I telespettatori che hanno avuto modo di visionare gli ultimi episodi della soap opera spagnola, avranno anche visto Blanca partorire il figlio. La donna è stata ingannata in quanto tutti, le hanno fatto credere di aver messo al mondo una femminuccia nata morta. Lei però, ricorda alla perfezione di avere partorito un maschietto, ed anche di averlo sentito piangere subito dopo. Pure Diego incomincia a credere che Blanca abbia perso la ragione per via della troppa sofferenza dovuta al suo trauma. Ed intanto, temendo che Paquito possa in breve arrivare alla verità, i Cervera cercano di impedirgli l’arresto del vero Iñigo, responsabile dei furti accaduti a calle Acacias. Casilda persuade Rosina ad assumere Jacinto nel ruolo di giardiniere.

Una Vita: Blanca non perde le speranze

Blanca non perde le speranze e così, ancora una volta si presenta da Ursula ed pretende di poter vedere suo figlio. Samuel e Diego si preoccupano che la ragazza possa avere perso totalmente il lume della ragione ma lei invece, è dalla parte del giusto. Anche se nessuno crede alla sua parola, è assolutamente vero che abbia messo al mondo un bambino (vivo!) che le è stato successivamente sottratto con l’inganno. Attualmente, può contare solo sull’appoggio di Diego anche se lui, nonostante la buona fede incomincia a dubitare un poco del suo stato mentale. Il giovane infatti, non potrebbe mai immaginare che il fratello e Ursula stanno tramando contro tutti. I due difatti, hanno anche nascosto la morte di Don Jaime, quindi… Blanca dovrà lentamente rassegnarsi all’evidenza di ciò che purtroppo, stanno cercando di farle credere.



