Una Vita / Anticipazioni settimanali: Blanca lascia Diego per cercare il figlio

Le anticipazioni di Una Vita, rivelano una settimana molto movimentata. Scopriamo a seguire, la trama di ciò che i telespettatori si apprestano a vedere proprio da oggi, lunedì 17 giugno. Felipe ottiene l’indulto per Diego. Proprio quest’ultimo parla a Samuel dei sospetti di Blanca e alla fine decide di portarla al cimitero davanti alla tomba della bambina, per persuaderla a voltare pagina dopo la dolorosa rinuncia. Inigo e Leonor vogliono assolutamente andare via. Intanto Casilda chiede a Jacinto di restare un po’ ad Acacias e a Liberto viene in mente che potrebbe assumerlo nel ruolo di giardiniere. Blanca si reca nell’abitazione di Ursula ed è proprio arrabbiata e in cerca del suo bambino. All’interno di un cassetto, ritrova un vestito che considera la prova numero uno: il figlio è stato lì. Arturo impara a giocare a biliardo per merito di Trinì e così decide di accettare che Esteban prenda parte alla riunione con Ochoa. Blanca dubita che Diego sia solidale con Ursula.

Una Vita, trama e anticipazioni settimanali

Le anticipazioni di Una Vita per la fine della settimana, ci rivelano Leonor proporre alle signore di mettere in piedi un piccolo “party” in onore di Blanca, per risollevarle l’animo. Ursula, non invitata, medita vendetta contro i vicini del quartiere. Samuel è allarmato perché Diego vuole ritrovare Jaime in Svizzera, ma Ursula ha già calcolato tutto. Arturo batte Ochoa a biliardo e il politico dovrà onorare la scommessa che i due hanno fatto: darà a Valverde le indicazioni basilari al rilascio di Luis Checa; l’uomo, però, gli fa avere una lunga lista di nomi con tutti i prigionieri spagnoli nel mondo, lasciando a lui il difficile compito di districare l’intricato groviglio; Silvia e il colonnello decidono di prendersi l’impegno di farli ritornare tutti ed Esteban si offre di appoggiarli. Blanca vuole separarsi da Diego per continuare a cercare il figlio da sola. Felipe quindi, consola l’uomo distrutto dal dolore e insieme mettono in piedi un piano per riportare a casa Blanca.

