Una vita/ Anticipazioni 20 settembre: Aurelio supera il limite, Rodrigo cede…

Una vita, anticipazioni puntata 20 settembre: Aurelio supera il limite

Una vita torna regolarmente in onda nel pomeriggio di Canale5 dopo aver saltato l’appuntamento di lunedì 19 settembre 2022 per lasciare spazio al Funerale della Regina Elisabetta II, che la rete Mediaset ha seguito in diretta con un lunghissimo speciale. Le anticipazioni della puntata di oggi, 20 settembre, di Una vita ci dicono che Aurelio si spinge sempre più oltre il limite: porta Valeria da Rodrigo e minaccia quest’ultimo di uccidere la donna, se lui non gli svelerà la formula.

Rodrigo non può accettare che la sua amata moglie soffra a causa sua, quindi alla fine, cede e gli racconta tutto. Valeria viene rilasciata e, davanti a questa dimostrazione d’amore, si sente in debito, quindi prende una decisione improvvisa: starà col marito non appena sarà nuovamente libera.

Una vita, anticipazioni puntata 20 settembre: Acacias contro Aurelio

Le anticipazioni sulla puntata di Una vita di oggi, 20 settembre, svelano inoltre che il rapporto tra Felipe e Dori continua a crescere; lui è sempre più innamorato, ma lei continua a mentire sulla sua vera missione. Più tardi, Felipe accusa una crisi, ma arriva Dori che lo sostiene.

I residenti di Acacias, guidati da David, marciano per manifestare contro i laboratori Quesada. Dopo la notizia del rapimento di Rodrigo, gli abitanti del paese non possono più tollerare il suo comportamento e quindi hanno deciso di rivoltarsi. Hortensia e Rosina, invece, scoprono da Liberto che presenterà il suo manico per le pulizie ad alcuni imprenditori interessati. Per Hortensia è una grandissima occasione. Infine, Azucena rompe definitivamente con Angel.

Una vita, dove eravamo rimasti: Aurelio continua a torturare Rodrigo

Nelle precedenti puntate di Una vita, Aurelio passa al contrattacco. Stanco di non aver ottenuto nessuna informazione, il Quesada continuerà a torturare Rodrigo, arrivando addirittura a pensare di ucciderlo se lui non gli rivelerà la formula del gas tossico che lui preme ad avere. Intanto, stanca di passare inosservata alla sua famiglia e, soprattutto, al marito, Alodia cambia radicalmente il suo stile e il suo modo di comportarsi.

Azucena sopporta sempre meno Ángel. La ragazza è stufa del suo corteggiatore e non sa come sbarazzarsi di lui. Nel frattempo, sua madre si avvicina a Pascual. Sembra che la chimica tra i due stia crescendo e potrebbe sbocciare in qualcosa di più…











