Una Vita / Anticipazioni 21 giugno: Ursula furiosa giura vendetta contro tutti

ANTICIPAZIONI UNA VITA 21 GIUGNO: URSULA FURIOSA!

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita in onda oggi, venerdì 21 giugno, alle 14.10 su canale 5, subito dopo l’appuntamento quotidiano con Beautiful, Ursula sarà letteralmente furiosa con tutti gli inquilini di Acacias 38 al punto da giurare vendetta nei confronti di tutti. Spregiudicata e sempre più cattiva, l’ex domestica non ha affatto intenzione di accettare senza reagire l’affronto che le è stato fatto. Blanca, nel frattempo, sarà sempre più fuori di testa al punto da vedere nemici ovunque nonostante i numerosi tentativi di Diego di aiutarla, ma cosa accadrà esattamente nell’appuntamento odierno con la soap opera spagnola, sempre più amata dal pubblico italiano? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

UNA VITA: IL PIANO DI LEONOR PER AIUTARE BLANCA

Le condizioni di Blanca continuano a preoccupare tutti i suoi amici. A cercare di aiutare la giovane che continua ad essere convinta di aver partorito un maschio sano e vivo che Ursula le ha portato via facendole credere di aver messo al mondo una bambina morta è Leonor che, seriamente preoccupata per l’amica, cerca una soluzione per farla reagire. La scrittrice, così, decide di coinvolgere anche tutte le altre donne di Acacias 38 con l’intenzione di presentarsi a casa di Blanca per un pomeriggio di svago. Tutto nella norma se non fosse che all’evento non è stata invitata Ursula. Come reagirà l’ex domestica di fronte alla dimenticanza di Leonor e delle altre inquiline di Acacias?

URSULA PROMETTE VENDETTA… ANTICIPAZIONI UNA VITA

La reazione di Ursula di fronte al gesto delle donne di Acacias non si fa attendere. Mentre la colazione organizzata da Leonor si dimostra un buon metodo per aiutare Blanca che, tuttavia, continua ad essere ossessionata dal pensiero di voler cercare le prove che dimostrino la colpevolezza di Ursula, quest’ultima scopre dell’evento organizzato da Leonor e va su tutte le furie. La Dark Lady, così, giurerà di vendicarsi di tutti gli inquilini di Acacias 38 e di non fare sconti a nessuno. Ursula, dunque, tornerà a seminare il panico o si fermerà in tempo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA