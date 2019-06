Beautiful/ Anticipazioni 20 giugno: Brooke e Ridge ai ferri corti per Hope e Steffy

ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL 20 GIUGNO: BROOKE E RIDGE UNA CONTRO L’ALTRA

Brooke e Ridge, l’una contro l’altro, nella puntata di Beautiful in onda giovedì 20 giugno, alle 13.40 su canale 5. A scatenare un’accesa discussione tra la Logan e il marito sarà il rapporto tra Hope e Steffy. Nonostante entrambe siano innamorate di Liam il quale, pur avendo una figlia con la Forrester, ha scelto di sposare Hope, la donna che ha sempre amato e che lo renderà presto padre per la seconda volta, la figlia di Brooke e quella di Ridge cominciano ad andare d’accordo avendo trovato un equilibrio per la grande famiglia di cui fanno parte. Tuttavia, Brooke accusa Ridge di fare di tutto per mettere le due ragazze l’una contro l’altra. Forrester si difende rispondendo all’accusa della moglie che considera ingiusta e dichiarando di volere solo il meglio per la figlia e sua nipote. Mentre va in scena l’ennesima discussione tra i due, Steffy si rende conto di amare ancora Liam.

BEAUTIFUL: GUERRA IN ATTO TRA BILL E KATIE

Anche tra Bill e Katie le cose non migliorano. La Logan è intenzionata a vivere serenamente la sua storia d’amore con Thorne e per farlo ha scelto di seguire i suoi consigli chiedendo l’affidamento esclusivo del figlio Will e scatenando, così, la dura reazione di Spencer, disposto a tutto pur di non perdere. Allarmata dalle parole dell’ex marito, mentre sta vivendo un momento di passione con Thorne in ufficio, Katie si lascia prendere dall’ansia, timorosa che Bill possa aver installato delle telecamere ovunque per controllare le sue mosse. Il figlio di Eric la esorta a non lasciarsi condizionare da Bill e ad andare avanti per la sua strada affidandosi alla legge ma Katie ammette di non essere tranquilla. Chi avrà ragione, dunque, tra Thorne e Katie sulle mosse future di Spencer?

© RIPRODUZIONE RISERVATA