Una vita, anticipazioni settimana 22-27 agosto 2022/ Genoveva minaccia Ignacio e…

Una vita, anticipazioni puntate 22-27 agosto 2022: Valeria e David progettano la fuga ma…

Cosa succederà nelle prossime puntate della soap Una vita in onda su Canale 5? Andiamo a scoprire nel dettaglio le anticipazioni dei prossimi episodi che andranno in onda dal 22 al 27 agosto 2022. Valeria e David progetteranno di fuggire insieme. Negli Stati Uniti ma quando David incontrerà Aurelio insieme al suo sicario tornerà ad offrire i suoi servigi al suo ex padrone. Dori fa una telefonata all’estero dalla pensione, sollevando i sospetti di Fabiana. Nel frattempo Lolita si interesserà al rapporto tra il suocero e Fidel. Ramon e Lolita si riavvicinano, ma Ramon sta tramando qualcosa con Fidel e chiede aiuto a Jose per vendere dei terreni. David e Valeria sognano una nuova vita negli Stati Uniti. Guillermo vede Azucena salire sulla macchina di Angel per andare all’opera e accetta un invito di Claudia. Pascual e Hortensia litigano e Pascual rimprovera alla donna la sua alterigia.

Marcelo informa Aurelio che Genoveva ha scoperto dove si trova Rodrigo, ma Quesada sa già tutto e ha deciso di lasciare il lavoro sporco a Genoveva. Genoveva riceve un telegramma: Rodrigo Lluch è stato finalmente localizzato a Marburgo. Luzdivina scopre da Lolita il passato di Genoveva e racconta tutto a Marcelo. I vicini chiedono aiuto a David per fermare Manas. Lolita e Fidel pranzano fuori insieme. Ignacio conferma la gravidanza di Genoveva e la donna gli chiede dei contatti per abortire. Quando il medico si rifiuta, lei lo minaccia di informare Alodia dei suoi tradimenti.

Una vita, cosa è successo nella scorsa puntata? Ecco dove siamo rimasti

Nella scorsa puntata di Una vita andata in onda prima della pausa estiva, sono trascorsi cinque anni da quando c’è stata l’esplosione causata dagli anarchici a Calle Acacias. Antonito e Carmen sono morti con lo scoppio della bomba, mentre Anabel è venuta a mancare proprio in quell’occasione, ma perché Aurelio, suo marito, l’ha uccisa. Ora, quest’ultimo è sposato con Genoveva, ed è tornato nel quartiere insieme a lei e al suo fedele maggiordomo, Marcelo. Proprio spalleggiato dal servitore, il Quesada sta progettando l’omicidio della Salmeron: la moglie, per il messicano, non è che un ostacolo. Intanto, Aurelio è concentrato anche su David e Valeria, due finti coniugi. L’ex militare ha affidato alla donna – che trova irresistibile, tanto da provare a violentarla – un protettore, aspettando che torni a prenderla il vero marito, il chimico Rodrigo. Nell’attesa, però, la Cardenas s’innamora per davvero dell’Exposito: dopo essere finiti a letto insieme, meditano di lasciare Acacias insieme.

Tra i nuovi arrivati nel quartiere ci sono poi la spocchiosa sorella di Rosina, Hortensia, con sua figlia, la graziosa Azucena, la dolce proprietaria del Nuevo Siglo XX, Inma, con l’arcigno figlio, Pascual, ed il galante nipote, Guillermo. Il ragazzo, uno studente di Meccanica, perde la testa per la bella cugina di Leonor, che è una ballerina appassionata di poesia. Benché si piacciano, tra i due giovani non fila tutto liscio come l’olio. Felipe, invece, soffre di ansia, ed ha una brutta ferita alla gamba: l’avvocato, dal giorno dell’attacco anarchico, non esce più di casa. Bisognoso di assistenza, ma burbero, l’Alvarez-Hermoso, con i suoi modi bruschi, fa scappare a gambe levate due infermieri. Con Dori, invece, va meglio: lei ha pazienza, ed i suoi metodi sembrano funzionare. Neppure Ramon è uscito illeso da quell’attentato: aver perduto primogenito e consorte gli ha indurito il cuore. L’uomo non riesce a riabbracciare Moncho, il figlioletto di Lolita ed il defunto Antonito.











