Una Vita/ Anticipazioni 24 agosto: Blanca vuota il sacco Ursula mente…

Una Vita: trame e anticipazioni serali, 24 agosto 2019

Cosa è successo durante la settimana nella soap opera Una Vita? Stasera in onda su Rete4, lo speciale serale del sabato che, per l’occasione, oltre a cambiare orario spostandosi in prime time, cambia pure rete. Decisi a portare Ursula sull’orlo della follia, gli Alday stabiliscono che sia il caso di fare celebrare una messa in suffragio per la bambina di Blanca. La Dicenta, dopo averlo saputo, esplode con tutta la sua ira funesta in mezzo alla strada. Peña va in commissariato a costituirsi e Flora viene rilasciata. Antoñito è esaltato perché ha avuto l’idea per l’invenzione del secolo: il tergilune meccanico. Esteban partendo per la Groenlandia lascia gli amici di Calle Acacias. Liberto è molto felice per la sua intervista e Rosina non tentenna nemmeno per un attimo a manifestare la sua gelosia nei riguardi del marito. Ursula è completamente impazzita e si reca a casa di Leonor minacciandola con un coltello. Questo il riassunto di ciò che è successo ieri, nel pomeriggio di Canale 5. Cosa capiterà invece, questa sera?

Una Vita: Flora confessa a Peña il proprio amore

Silvia è irritata perché Arturo non sta mantenendo la promessa di raccontare la propria malattia agli amici, ma il colonnello le chiede del tempo maggiore per raccogliere le idee. Flora si reca in carcere da Peña e, dopo avergli confessato il proprio amore, gli promette che farà ogni cosa per farlo uscire di galera. Úrsula si presenta a casa di Rosina in preda a un altro attacco di “follia” e minaccia di tagliarsi le vene; il piano di Diego e Samuel per portare la donna alla pazzia sembra quindi funzionare alla perfezione. I due fratelli fiutano che la donna stia simulando uno squilibrio per portare Blanca alla confessione sul nascondiglio di Moisès; in effetti la giovane va a fare visita di nascosto alla madre e, trovandola in uno stato di completa costernazione, prova commiserazione per lei e la abbraccia per consolarla: vuoterà il sacco in presa all’angoscia? Restate sintonizzati su Rete4 per poterlo scoprire!

© RIPRODUZIONE RISERVATA