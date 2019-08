Una Vita, Maria Blanco/ “Carmen ritrova il figlio”, ma un colpo di pistola del padre…

L’attrice che nella soap Una Vita interpreta Carmen (Maria Blanco), racconta il dramma che sta per arrivare tra le pagine di Nuovo TV. Quando il malvagio marito della cameriera cerca di ucciderla con una pistola, il giovane figlio Raul le farà scudo col suo corpo, rimanendo gravemente ferito. Non c’è gioia che duri a lungo tra le strade di Acacias, ed i protagonisti lo sanno molto bene. Nelle prossime puntate, la cameriera di Ursula abbraccerà il figlio dopo una lunga separazione, ma subito dopo rischierà di perderlo per sempre. In passato la donna aveva lasciato il figlio ed era scappata nella via perché perseguitata dal malvagio marito Adonis. L’uomo, un criminale sempre alla ricerca di soldi per pagare i suoi debiti, era riuscito a plagiare anche Raul, mettendolo contro la madre. A un certo punto, però, il ragazzo scopre tutta la verità e riesce a ritrovare sua mamma. Felice, Carmen accoglie il figlio e finalmente i due possono vivere sereni.

Una Vita, le anticipazioni dell’attrice Maria Blanco

La situazione per Carmen di Una Vita, non sarà così florida. Ed infatti l’attrice, intervistata da Nuovo TV, confessa che le cose non faranno altro che peggiorare. Per pagare gli strozzini che lo inseguono, Adomis chiede a Carmen di aprire la porta dell’appartamento di Samuel Alday per permettergli di rubare tutte le sue ricchezze. Dopo varie insistenze, la cameriera si fa convincere nella speranza di vederlo sparire per sempre. La povera cameriera non sa, però, che il marito con l’inganno, ha coinvolto anche il figlio nel furto. Quando Carmen lo scopre, corre subito a casa Aday per impedire ad Adomis di plagiare Raul e soprattutto di portarlo via con sé. Il criminale non le dà ascolto e le punta una pistola. Il figlio armato di coraggio, difenderà la madre venendo colpito gravemente. “Saranno scene molto intense e drammatiche”, anticipa l’attrice. Le condizioni del figlio saranno molto critiche e Carmen non gioirà per essersi liberata del marito malvagio restando al capezzale del figlio per molti giorni: si salverà?

