UNA VITA/ Anticipazioni dal 19 al 24 agosto: Blanca e Diego fanno impazzire Ursula

Anticipazioni una vita 19 e 24 agosto 2019

Una vita (Acacias 38) è il titolo della soap opera spagnola trasmessa ogni pomeriggio e il sabato in prima serata su Canale 5. Nelle puntate in onda questa settimana, da lunedì 19 a sabato 24 agosto, sono attesi nuovi colpi di scena. Il primo di essi riguarda Esteban, che riesce nel suo intento di salvare Silvia, ma resta ferito nello scontro con Blasco. A tavola con Arturo, l’ex spia capisce che è cieco. Íñigo è alle prese con un personaggio molto influente, nel suo Paese, per questo decide di avvalersi di un testimone, Cesáreo. Scagionare Flora si rivela un’impresa più difficile del previsto. Felipe si rifiuta di corrompere Cesáreo perché dichiari il falso, e adotta invece un’altra strategia. Chiede infatti aiuto ad Antoñito, che dovrebbe autoaccusarsi. Arturo, intanto, non ha intenzione di dire la verità a Silvia, perché teme che lei lo compatisca. Blanca, Diego e Samuel portano via Moisès, e Úrsula va su tutte le furie.

Una vita, Flora continua a dirsi colpevole della morte dell’indiano

Al commissario parla della vicenda dell’idolo e della vendetta, nonostante Felipe la persuada a incolpare Pena. Silvia si presenta a casa di Arturo e gli dice di sapere che sta diventando cieco. A questo punto, lui non può più fare finta di niente. Casilda informa Pena su ciò che è successo a Flora per colpa sua. Quando sembra tutto perduto, l’uomo compare in tribunale e la scagiona. Nel frattempo, Úrsula torna a casa in cerca di Moisès, ma Blanca, Diego e Samuel non le danno retta. Le raccontano invece la storia della loro figlia defunta, facendole credere che il bambino non sia mai esistito. L’intento dei tre è farla praticamente impazzire, mentre Úrsula scopre anche che Carmen è sopravvissuta e inizia a temere la sua vendetta.

Una vita, Ursula impazzisce

Arturo non ha niente da temere: Silvia è pronta a stargli vicino, nonostante la sua cecità. Poi gli dice che vuol stargli accanto per amore, non per pietà. Antoñito ha l’idea per l’invenzione del secolo, il tergilune meccanico, e per questo è entusiasta. Úrsula, più tardi, va a casa di Leonor e cerca in tutti i modi di convincerla a dirle dove si trova il bambino. La donna è in preda a un attacco di nervi, e Blanca cerca di farla ragionare. Silvia è risentita perché Arturo non si sta comportando come dovrebbe. Le aveva promesso, infatti, di confessare ai propri amici che è malato, ma per ora Arturo non ha intenzione di farlo. Úrsula vuol raccontare al commissario tutta la verità, e spiega a Samuel qual è il suo piano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA