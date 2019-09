UNA VITA / Anticipazioni 27 settembre: Liberto lascia l’ospedale ma poi…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 27 SETTEMBRE

Una nuova puntata de Una Vita ci attende nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 27 settembre 2019, come sempre su Canale 5. Prima di scoprire le anticipazioni, vediamo dove siamo rimasti ieri: Liberto è gravemente ferito e viene trasportato nell’ospedale: Rosina è preoccupata e rabbiosa. I medici non riescono agestire il ritmo dei pazienti in arrivo, senza considerare un’epidemia in corso. Anche se Leonor tenta di calmare la madre, la donna continua ad essere un fascio di nervi. Perchè Liberto non riapre gli occhi? Fra morti e feriti meno gravi c’è anche Trini, in attesa di un verdetto definitivo. Antonito rivela a Felipe che è peggiorata in modo improvviso. Liberto invece è stabile, anche se la situazione è drammatica. Rosina non può che sentirsi responsabile di quanto accaduto: se solo il marito l’avesse ascoltata, se avesse dato retta al suo cattivo presentimento. Proprio in quel momento l’uomo apre gli occhi, ma è con il suo silenzio che Rosina si agita ancora di più. In corridoio, Ramon cerca ancora un medico che visiti la moglie. Anche ad Acacias inizia a diffondersi la notizia dell’esplosione e sulle drammatiche condizioni di salute di Liberto. Il pensiero di Casilda va alla padrona ed al suo stato d’animo, scegliendo alla fine di andare a caccia di informazioni. Carmen raggiunge quindi gli altri domestici e rivela che le autorità stanno già cercando il colpevole. Nel frattempo, Liberto riprende fiato ed ha persino la voglia di scherzare, deridere la moglie così preoccupata. Anche Lucia è tormentata dai ricordi dell’esplosione, di tutte le urla dei feriti. Celia le rivela di non essere potuta andare a cercarla per via del pericolo di crollo. Aggiunge anche di temere il peggio per Trini, per via dei tanti esami che le stanno facendo in ospedale. Lucia invece teme che Samuel possa aver bisogno di lei, ma Celia la convince a prendersi del tempo per se stessa. Una volta sola, Lucia ripensa alla scoperta sulla collana fatta tempo prima. Intanto, Samuel è chiuso nel suo silenzio. Poi ricorda il malore che ha colpito Trini e chiede subito a Felipe se ci siano stati dei caduti. L’amico gli svela inoltre che la Polizia è quasi certa che l’attentato servisse per colpire una delle alte cariche presenti alla festa. Nelle ore successive, Fabiana è sempre più in pensiero per il destino di Trini. Anche Casilda pensa al suo padrone, senza dimenticare Rosina. La cameirera non può fare a meno di ricordare come la Signora abbia perso il primo marito a causa di un attentato. La notizia sugli anarchici viene poi confermata dalla stampa: il bersaglio era il segretario dell’Interno.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI DEL 27 SETTEMBRE 2019

Nella nuova puntata di Una Vita in onda oggi, 27 settembre, Samuel è ancora distrutto dell’esplosione, anche se la perdita di denaro subita non gli interessa più di tanto. Messi da parte per qualche tempo i pensieri sulla collana della madre, Lucia cerca ancora un modo per aiutare Alday. Decide così di dargli il suo intero compenso mensile, ma prima di compiere questo gesto riferisce tutto a Celia. Ancora una volta viene convinta a lasciar perdere. La distruzione della Galleria ha lasciato Samuel ancora più povero di prima e non è ben chiaro come potrà risollevarsi. Per Celia tuttavia c’è sempre qualcosa che non quadra: riusciranno le sue parole a fermare in via definitiva l’ingenua Lucia? Non abbiamo invece alcuna notizia riguardo le condizioni di Trini, ma sembra che potrà riprendersi entro breve. Siamo sicuri invece che Liberto stia migliorando come crede? Oppure ha ragione Rosina nel temere che qualche altro dramma potrebbe colpire il suo sposo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA