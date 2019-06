Una Vita/ Anticipazioni 28 giugno: Arturo sta male, Diego non “riconosce” Blanca

Anticipazioni e trame Una Vita 28 giugno

Arturo sta male. In questo modo partono le anticipazioni di Una Vita, in onda oggi, venerdì 28 giugno 2019 su Canale 5. Trini stando a stretto contatto con il colonnello e Silvia, si è resa conto che Valverde soffre di qualche disturbo, ma cerca in ogni modo di nascondere la sua attuale condizione di malessere. La moglie di Ramon non riesce a comprendere quale sia l’effettiva causa di questi sfacelo, ed presuppone che tutto possa dipendere esclusivamente dalla sua gelosia nei confronti di Esteban. Questo però, si discosta dall’attuale verità in quanto, il militare ha seri problemi di salute, ma fa di tutto per tenerlo insabbiato, soprattutto agli occhi di Silvia, sebbene la donna sia innamorata di lui. Esteban, dal canto suo, ringrazia il colonnello per l’iniziativa, ed è molto contento perché, per merito del denaro messo insieme, potrà finalmente rivedere il suo amico Luis Checa.

Una Vita, Arturo sta male!

Il finto Inigo vuole vendere La Deliciosa per poi andare via da Acacias al fianco di Leonor. Flora nel frattempo, non accetta per niente la decisione del fratello, e si contrapporre alla vendita della pasticceria. I due finiscono pertanto per questionare duramente. Nel contempo, dopo aver ricevuto l’invito da Victor a Maria Luisa a trascorrere qualche giorno a Parigi, Antonito lancia l’idea a Lolita di partire con lui e la sua famiglia. Lei, però, inaspettatamente, rinuncia. Contemporaneamente, Susana è molto amareggiata perché i Palacios non l’hanno invitata ad andare in Francia con loro. Procede bene il piano di Ursula contro Blanca e la santona Cristina, sta conquistando la fiducia della Dicenta, plagiata con l’intento di venire allontanata da Diego. Blanca infatti, proverà anche a recuperare il matrimonio con Samuel, cercando di sedurlo. L’uomo si tira indietro rifiutando mentre Diego non comprende per quale motivo la sua amata si comporti in codesta maniera. Come andrà a finire? Per scoprirlo non dovrete fare altro che continuare a vedere le nuove puntate di Una Vita, in onda come sempre, su Canale 5.

