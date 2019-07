Una Vita/ Anticipazioni 4 luglio: Cristina, quando il fanatismo religioso crea mostri

Anticipazioni Una Vita 4 luglio 2019

Cosa accadrà nel corso della nuova puntata di Una Vita? Esattamente come Il Segreto, anche la soap opera spagnola va in onda su Canale 5 e pure in prime time (ma questa volta su Rete4). Se gli amici di Puente Viejo sono decisamente disgraziati, quelli di Acacias 38 non sono da meno. Non a caso, entrambi gli sceneggiati sono stati partoriti dalla stessa penna. Quale sarà la trama di oggi? Susana domanda a Ursula di poter vedere Cristina Novoa, ma la Dark Lady glielo impedisce perentoriamente. Dopo avere bussato alla sua porta, la donna vuole chiedere alla religiosa di potere vendere nella sua sartoria, qualche santino con la sua immagine impressa. Dopo essersi opposta fermamente, proseguendo con la lettura di questo nuovo focus, scoprirete il motivo. La religiosa è entrata a far parte della soap come nuovo personaggio ed ovviamente, chissà cosa combinerà! La devota è arrivata ad Acacias venendo ospitata da Ursula Dicenta, stabilendo un particolare rapporto con la figlia della Dark Lady.

Una Vita: Ursula riesce a consigliare Blanca avvicinandola alla fede

La donna che strizza l’occhio alla fede cattolica, ha in mente un diabolico piano, con l’intento di portare Blanca alla totale esasperazione. Proprio la ragazza ha iniziato ad arrendersi al lavaggio del cervello della madre, che la sta persuadendo ad abbandonare le sue minuziose teorie riguardanti il suo bambino. È proprio per “merito” di Cristina che Ursula riesce a consigliare Blanca avvicinandola alla fede. La religiosa, che afferma in maniera folle e sconclusionata di avere perfino visto Vergine, sembra pure aver attirato anche tutti gli altri abitanti di Calle Acacias: si sa, il fanatismo religioso può giocare pesantissimi scherzi. Gli assurdi racconti di Cristina infatti, scaturiscono le curiosità degli altri abitanti del quartiere, che vogliono saperne di più cercando pure di incontrarla. Ursula però, non vuole che questo possa accadere. Ed infatti, quando Susana bussa alla sua porta, lei si oppone: perché così tanta maleducazione? Vedremo cosa accadrà…

© RIPRODUZIONE RISERVATA