Una Vita/ Anticipazioni 5 luglio: Blanca vuole chiudersi in convento…

Anticipazioni Una Vita 5 luglio 2019

Una Vita, anticipazioni 5 luglio 2019: cosa accadrà? Niente di bello nell’aria… Diego Alday si troverà di fronte ad una brutta scoperta, faccia a faccia con una verità che non avrebbe mai voluto affrontare. Il giovane infatti, troverà la sua Blanca totalmente modificata al punto da non essere certo delle sue parole in riferimento al loro bambino. La donna inoltre, per colpa della follia di Cristina Novoa e la sua deviata fede cattolica, comunicherà perfino di volersi chiudere per sempre in convento. Intanto El Peña ritornerà ad Acacias confidando a Fabiana di essersi innamorato, senza però rivelare l’identità di colei che gli ha rubato il cuore. Cristina Novoa prosegue a plagiare tutte le donne, inclusa Carmen, che pensa nientemeno di allontanarsi da Riera: cosa succederà? Dopo le particolari confessioni di Aurelia, Diego sente il bisogno impellente di potere parlare immediatamente con Blanca. Nonostante lei inizialmente si rifiuti, i due riescono ad incontrarsi.

Una Vita, trame e anticipazioni 5 luglio 2019

Diego parla con Blanca e le comunica che aveva ragione: ha dato alla luce un maschietto che le è stato sottratto subito dopo la nascita, proprio come pensava. Il giovane Alday però, resta pietrificato dalla risposta della sua amata, ormai irriconoscibile per colpa del lavaggio del cervello da parte della fanatica religiosa. La donna poi, confida di volere fare il suo ingresso in convento quanto prima per potere espirare tutte le sue colpe. Dopo essere sparito nel nulla provocando una terribile angoscia in Flora, El Peña va ritorno a La Deliciosa raccontando di non esserci cibato della torta avvelenata. Flor è molto contenta di rivederlo e lui gli confida anche di essersi preso una bella cotta… sarà lei la fortunata? Per poterlo scoprire, non vi rimane altro che restare sintonizzati sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, e visionare tutte le nuove avventure di Una Vita, in onda ogni giorno dopo Beautiful.

