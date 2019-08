Una Vita/ Anticipazioni 6 agosto: il doppio gioco di Samuel e il dramma di Arturo

ANTICIPAZIONI UNA VITA 6 AGOSTO

Una Vita, la soap opera spagnola, non va in vacanza e, anche oggi, martedì 6 agosto, torna in onda alle 13.40 al posto di Beautiful per un doppio appuntamento ricco di forti emozioni. Al centro delle nuove puntate ci sarà non solo la voglia di verità di Diego, disposto a tutto pur di scoprire dove si trovi Jaime e a liberarsi di Ursula, ma anche il dramma che sta vivendo Arturo. Mentre Diego sarà così alle prese con il doppio gioco di Samuel che fingerà di volerlo aiutare per non farsi scoprire, il colonnello, dopo aver tentato il suicidio, spinto da Felipe, si confiderà con Silvia, ma racconterà davvero la verità sul suo stato di salute alla donna che ama? Nel frattempo, ad Acacias, arriverà una nuova inquilina, pronta a diventare protagonista delle vicende del quartiere, ma cosa accadrà esattamente nei nuovi episodi? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

UNA VITA: SAMUEL INGANNA DIEGO

Diego non ha più intenzione di tollerare la malvagità di Ursula e, per rendere felice la sua amata Blanca, si mette alla ricerca di Jaime. Quest’ultimo non è mai arrivato in Svizzera e la notizia ha sconvolto Diego, pronto a svolgere tutte le indagini del caso per scoprire la verità. Samuel, così, essendo l’assassino del padre, per non farsi scoprire, fingerà di volerlo aiutare, ma porterà avanti il doppio gioco. L’unica a sapere la verità sull’omicidio di Jaime è Ursula, pronta a minacciare Samuel qualora dovesse ingannarla. Carmen, nel frattempo, riesce a non farsi sorprendere mentre indaga nello studio di Ursula dove scopre la presenza di una lettera che l’ex domestica ha inviato ad un certo dottor Pallero che custodisce qualcosa che presto la Dicenta andrà a recuperare.

UNA VITA: L’ARRIVO DELLA CUGINA DI CELIA

Mentre Rosina è vittima di un tentativo di rapina dal quale viene salvata dal pronto intervento di Jacinto che diventa così un vero eroe, acclamato da tutti gli inquilini di Acacias, nel quartiere arriva Lucia, giovane cugina di Celia. Arturo, nel frattempo, dà ad Augustina un mese di paga anticipata chiedendole di prendersi cura di Silvia. Preoccupata per il colonnello, la domestica chiede aiuto a Felipe che consiglia all’amico di essere sincero con la donna che ama. Valverde, così, decide di parlare con Silvia a cui, però, racconta una marea di bugie. Flora, infine, confessa a Paquito di essersi innamorata di Peña.



