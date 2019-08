Beautiful/ Perché non va in onda oggi 5 agosto e quando tornerà

BEAUTIFUL IN FERIE: QUANDO TORNERA’ IN ONDA?

Beautiful è ufficialmente in ferie. Oggi, 5 agosto, la soap non andrà in onda e così sarà fino a lunedì 26 agosto, salvo cambiamenti da parte di Canale 5. Dopo le mini puntate dei giorni scorsi, per Bill, Brooke, Ridge e i loro “parenti” è arrivato il momento di sedere in panchina e lasciare tutti con il fiato sospeso per via delle questioni rimaste in bilico. Alle 13.45 oggi il pubblico di Canale 5 non troverà Beautiful ma Una Vita, la soap spagnola andrà in onda con una doppia puntata fino alle 14.45 circa quando poi sarà Bitter Sweet a prendere il suo posto. Il pomeriggio di Canale 5 sarà così configurato per ben due settimane anche se, nella settimana di Ferragosto, tutto potrebbe ancora cambiare. Al momento non si capisce se anche Una Vita e Bitter Sweet si fermeranno per una settimana o solo per il 15 agosto ma presto arriveranno le novità anche in tal senso.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI: LA VERSIONE DI BROOKE

Al ritorno dalle vacanze, Beautiful tornerà nell’aula insieme al giudice che dovrà decidere del futuro di Will ovvero se dare l’affidamento esclusivo a Katie oppure negarglielo. L’arringa della bella Logan è stata commovente sia per il pubblico a casa e sia per i presenti nell’ufficio del giudice e lo stesso Bill è apparso provato quando si è visto mettere in fila tutto quello che ha combinato in questi ultimi mesi. L’unica che ancora lotta al suo fianco è Brooke convinta che Will non debba essere strappato all’amore del padre perché un giorno, proprio come Wyatt, accuserà la madre di averlo fatto e Katie a quel punto potrebbe essere travolta dal senso di colpa e dai rimorsi. Lei non vuole questo per sua sorella ed è convinta che debba fare qualcosa adesso, prima che sia troppo tardi. Riuscirà davvero a fermare questa ingiustizia prima che sia troppo tardi?

LO SCONTRO TRA BILL E RIDGE

Sarà proprio la posizione di Brooke che inasprirà lo scontro tra Bill e Ridge nelle prossime puntate di Beautiful. In particolare, proprio al ritorno delle vacanza della soap ne vedremo delle belle perché, proprio dopo la causa, lo stilista scoprirà del bacio che c’è stato tra il tycoon e la moglie e darà di matto finendo nuovamente allo scontro con il suo acerrimo rivale, colui che ha rovinato la vita della figlia e non solo. La Logan si difenderà dicendo di averlo respinto e a quel punto lo scontro sarà servito. I due non se le mandano a dire e nemmeno Thorne, finito in mezzo, riuscirà a fermare la furia del fratello che si scaglierà anche fisicamente contro Bill che, alla fine, cadrà rovinosamente dal balcone. A quel punto la sua vita sarà appesa ad un filo e finirà in coma. Wyatt, Katie e Liam si stringeranno intorno a lui mettendo tutto da parte, questo basterà a riportare in vita il loro capofamiglia? Tra commoventi discorsi e nuovi scontri, Beautiful vi da appuntamento a settembre!



© RIPRODUZIONE RISERVATA