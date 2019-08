Una Vita/ Anticipazioni puntate dal 5 al 9 agosto: Arturo tenterà il suicidio?

UNA VITA RADDOPPIA DA OGGI, 5 AGOSTO, E PRENDE IL POSTO DI BEAUTIFUL

Una Vita oggi, 5 agosto, andrà in onda a differenza delle sue colleghe Beautiful e Il Segreto. La soap spagnola non solo continuerà ad essere pilastro del pomeriggio di Canale 5 ma avrà addirittura l’occasione di premiare i suoi numerosi fan andando in onda con una doppia puntata almeno fino al ritorno delle loro colleghe. Questo significa che l’appuntamento con Una Vita non sarà alle 14.15 bensì anticiperà alle 13.45 prendendo di fatto il posto di Beautiful e andando in onda in versione XXL permettendo al suo pubblico di capire più velocemente cosa succederà tra Ursula e Blanca ma anche a Pena ora che è venuta a galla la verità sul suo conto anche se non ne sembra molto felice. In particolare, proprio nella prima doppia puntata della settimana, Diego è convinto che l’unico che possa mettere a tacere Ursula sia Jaime e così lo fa rientrare dalla svizzera ma Samuel teme il peggio e cerca di opporsi ma inutilmente. Peña confessa a Íñigo e Flora di aver finto l’amnesia, ma minaccia di denunciarli, se non resteranno ad Acacias per proteggerlo dall’indiano.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SETTIMANALI: I NUOVI PIANI DI URSULA

Anche la cattiva della soap, Ursula, sembra pronta a cambiare le sue carte in tavola. Nelle puntate di Una Vita, in onda dal 5 al 9 agosto, sembra proprio che la Dicenta sia ancora pronta a combinarne di ogni. Se da una parte Ursula è pronta ad inviare una lettera al dottor Pallero per avere qualcosa che lui sta custode, dall’altra Diego viene a sapere dalla clinica in Svizzera che Jaime non è mai stato ricoverato lì e questo gli fa temere il peggio. A mettere con le spalle al muro sarà Carmen che inizierà a frugare nelle sue cose per scoprire i suoi segreti fino a quando non metterà le mani su una valigetta piena di soldi, cosa scoprirà? Blanca scopre della lettera al dottor Pallero ma sembra proprio che l’uomo sia morto, almeno secondo quello che Diego viene a sapere. Cos’è la cosa che nascondeva? C’è Ursula dietro questa nuova morte?

ARTURO TENTERÀ IL SUICIDIO?

Dall’altra parte abbiamo il buon Arturo. L’uomo sta diventando cieco ma l’unica a saperlo è ancora la fedele Augustina. Silvia è partita per l’Italia e lui ormai vive recluso in casa e al buio nonostante le preoccupazioni e le raccomandazioni della sua domestica che, a sorpresa, riceve un mese di paga anticipato e la richiesta di prendersi cura di Silvia. Proprio lei, temendo il peggio chiederà proprio aiuto a Felipe come la sua signora le aveva chiesto di fare in caso di bisogno. Proprio grazie all’avvocato, Arturo tenta il suicidio ma la pistola non contiene le pallottole e sarà proprio lui a farlo desistere da questo suo folle intento. Le cose cambieranno ancora quando Silvia torna dal suo viaggio e consegna all’amato colonnello una lettera da parte di Elvira con la quale capisce che c’è ancora speranza per ricucire il loro rapporto. Cosa succederà a quel punto?



