Una Vita/ Anticipazioni 8 agosto: Ursula smascherata da Carmen? Diego…

Nelle anticipazioni della puntata dell’8 agosto di Una Vita che, con Beautiful in vacanza, continua ad andare in onda con una doppia puntata, Ursula è al centro delle indagini da parte di Diego. Quest’ultimo, dopo aver scoperto che Jaime non è mai arrivato in Svizzera e che Ursula ha inviato una lettera ad un certo dottor Pallero annunciandogli che presto sarebbe andata a riprendersi qualcosa in suo possesso, continua ad indagare sulle prossime mosse della Dicenta che, tuttavia, non sa di essere osservata anche da Carmen. Quest’ultima, infatti, scopre un dettaglio importante che potrebbe portare a galla tutta la verità su quanto compiuto dall’ex domestica. Nel frattempo, Flora cerca di convincere il fratello a dare una possibilità a Pena mentre ad Acacias tornano finalmente i Palacios, ma cosa accadrà esattamente? Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le anticipazioni.

UNA VITA: A SCOPERTA DI CARMEN SU URSUA

Carmen, sempre più preoccupata da ciò che potrebbe fare Ursula, continua ad indagare e scopre così la presenza di una valigetta piena di soldi. Terrà per sè il segreto o rivelerà tutto a Diego? Quest’ultimo, dopo aver scoperto che suo figlio è vivo, continua a cercarlo sperando di trovare presto il luogo in cui è nascosto. Inoltre, comunica a Samuel che Riera è andato a cercare il dottor Pallero. L’investigatore arriva così a Villamanzanos e scopre che il dottore è morto. Sulla strada del ritorno, poi, viene aggredito. Chi è stato ad uccidere il dottore e ad aggredire l’investigatore? La scomparsa di Riera non fa che alimentare i sospetti di Diego.

UNA VITA: I RITORNO DEI PAACIOS

Dopo aver trascorso un periodo a Parigi con Victor e Maria Luisa, i Palacios tornano ad Acacias e sorprendono i domestici in casa mentre tentano di ripulire tutto dopo essersi divertiti. Non riuscendoci, rivelano che i viveri sono per gli abitanti di Naveros, colpiti da un’inondazione. Dopo la richiesta di Pena, Inigo non sente ragioni e vorrebbe andare via da Acacias. Flora, però, innamorata di lui, tenta di convincere il fratello a concedergli una nuova possibilità. Lo farà? Lucia, infine, riceve una lettera e Celia capisce che, in realtà, è fuggita: la moglie di Felipe le permetterà di restare a vivere con lei?





