Una vita/ Anticipazioni 9 novembre: arriva un uomo misterioso e cerca Genoveva…

Le anticipazioni della puntata di Una vita in onda il 9 novembre svelano che la soap spagnola è arrivata alle battute finali: infatti il 12 novembre le vicende di Acacias 38 termineranno con un ultimo appuntamento carico di colpi di scena. Prima di arrivare a quel momento, nella puntata di oggi scopriamo come dopo aver vinto alla lotteria, Casilda annuncia a Rosina che la sua intenzione è di smettere di servirla e di mettersi in proprio. Intanto Lolita chiarisce le cose a Ramón: ha il diritto di ricostruirsi una vita e anche Fidel. Non stanno facendo nulla di male e neanche stanno disonorando i loro morti.

Hortensia ha detto ad Azucena di essere una figlia nata fuori dal matrimonio: la donna non si è mai sposata con suo padre. La figlia quindi la esorta a raccontare a Pascual il grande segreto del suo passato. E per Hortensia sarà un grande passo per nulla facile. Intanto, Susana e Armando compaiono a sorpresa in Acacias e si ritrovano con i loro amati Rosina e Liberto.

Una vita, anticipazioni puntata del 9 novembre su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Una vita di oggi svelano inoltre che Dori e Felipe, dopo aver annunciato l’intenzione di sposarsi, devono decidere sul loro futuro. L’infermiera, infatti, vorrebbe trasferirsi a Ginevra per completare i suoi studi, ma per l’avvocato è un bel dilemma: restare nel quartiere a svolgere la sua professione (e quindi avere un lavoro sicuro), oppure mollare tutta la sua vita ad Acacias e andare con la donna che ama per ricominciare da zero?

Infine, un uomo misterioso arriva in città, ed è in cerca di Genoveva. Le sue intenzioni non sono affatto sincere. La vedove Quesada, intanto, continua ad accusare debolezza, e Marcelo è sicuro che dietro tutto ciò c’è la figlia di lei, Gabriela, la quale sta lentamente avvelenando sua madre per porre fine alla sua vita. Chi sarà l’uomo misterioso che si affaccia a casa Quesada?

Una vita, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Una vita, Felipe ha organizzato ogni cosa alla perfezione per la sua proposta di matrimonio a Dori. L’avvocato non riesce a contenere la sua emozione per una simile richiesta, e inizialmente l’infermiera è sconvolta perché non se l’aspettava. Eppure, la donna accetta molto emotivamente la sua proposta e questo susciterà la gioia di tutte le sue amiche, che festeggiano con grande entusiasmo.

Marcelo chiede a Genoveva di andare a chiedere un secondo parere da un altro medico. Le sue condizioni di salute stanno peggiorando e questo desta molta preoccupazione. Tuttavia, Gabriela non è d’accordo, e fa del suo meglio per dissuadere la madre dall’idea di andare da un altro medico.

