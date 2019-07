Una Vita/ Anticipazioni, Alleanza Diego-Riera: distruggeranno Ursula per sempre?

Cosa accadrà durante la settimana in corso? Le trame di Una Vita, esattamente come il “fratellino” maggiore Il Segreto, anche questa volta si presentano più ingombranti e terribili del previsto. Scopriamo quindi, tutte le anticipazioni della telenovela iberica trasmessa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, dal lunedì al venerdì. Vi ricordiamo inoltre, l’appuntamento speciale del sabato sera su Rete4, per una vera scorpacciata di colpi di scena e momenti di pathos. Nel corso della nuova puntata di oggi, lunedì 22 luglio, il guardiano rischia di essere licenziato. Nel frattempo, Leonor non riesce a rintracciare Facundo Manrique, che intanto, non è più nemmeno interessato a comperare la Deliciosa. Diego decide di allearsi con Riera per distruggere totalmente Ursula ed i suoi propositi maligni di controllo, su tempo, cose, orari e persone. Flora nel mentre, cerca pure di scagionare Paquito, senza alcun successo. Nonostante ciò, viene a scoprire che a spargere la voce del loro bacio è stato Pena.

Una Vita, trame e anticipazioni settimanali

Le dinamiche di Una Vita, si muoveranno in settimana verso molteplici direzioni. Diego per esempio, riuscirà a consegnare a Blanca il ciondolo chiama-angeli, riaccendendo in lei la speranza di potere ritrovare il figlio ancora vivo. Successivamente l’uomo, confiderà alla donna di ignorare dove si trovi Moises, e le racconterà anche come ha trovato il suo prezioso ciondolo. In seguito, i due fratelli spiegheranno a Blanca il loro piano per potere trovare Moises nel più breve tempo possibile. Esteban, nel corso della settimana riceverà una lettera da parte di Luis Checa. Flora, molto preoccupata per il possibile licenziamento di Paquito, metterà in piedi un piano per metterlo in buona luce di fronte agli occhi di Ursula: ne uscirà vincente? Staremo a vedere se almeno una volta, il bene riuscirà a sconfiggere il male, i soprusi e le ingiuste egemonie solamente per curare un ego ferito, frustrato e non appagato dalla vita. Per scoprirlo, restate pure sintonizzati sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

© RIPRODUZIONE RISERVATA