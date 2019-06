Una Vita/ Anticipazioni: Blanca perde il figlio, rapito oppure morto? (11 giugno)

Anticipazioni Una Vita e trama puntata 11 Giugno

Procedono le indiscrezioni e anticipazioni di Una Vita, in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi e alla sera su Rete4. Cosa accadrà ad Acacias 38 durante i prossimi appuntamenti televisivi? A partire dalle 14,10 su Canale 5, gli estimatori avranno modo di vedere Blanca affrontare il terribile dramma della perdita del figlio.

Una Vita: Blanca perde il figlio!

Blanca dopo avere partorito da sola e in un luogo isolato, ha messo al mondo una neonata già morta. La donna però, appare convinta di avere dato alla luce un maschietto e di avere anche sentito il suo pianto pochi istanti dopo il parto. Per questo motivo, la moglie di Samuel aggredirà Ursula accusandola di aver rapito suo figlio. Portata in ospedale, la donna non riuscirà a darsi pace sulla morte del figlio, avendo il presentimento che qualcosa possa essere accaduto. Nonostante non sia svenuta durante il parto, appare certa di avere messo al mondo un maschietto e non una femminuccia come rivelato dalla contadina che le ha prestato soccorso. Anche Diego, che si sta rimettendo dopo l’aggressione da parte di alcuni delinquenti, verrà informato che Blanca ha partorito una neonata morta. Inigo intanto, rimanda la fuga di Leonor mentre Arturo è molto felice per il ritorno di Silvia, confidando a Felipe la sua volontà di sposarla. Blanca con la morte nel cuore, verrà dimessa dall’ospedale tornando a casa.

