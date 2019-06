Una vita/ Anticipazioni puntata serale 8 giugno: Blanca e Diego in pericolo

Non solo Il Segreto. Il sabato sera di Rete 4 è dedicato alle soap spagnole. Oggi, 8 giugno, infatti, alle 22.25, subito dopo il nuovo appuntamento dedicato agli abitanti di Puente Vejo, torna in onda anche Una Vita con una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Diego e Blanca, infatti, saranno costretti a separarsi dopo essere stati sorpresi da Samuel mentre tentavano la fuga. Leonor, invece, non riuscirà a voltare definitivamente pagina, tormentata dal ricordo e dai sensi di colpa che prova nei confronti del suo amato Pablo. Silvia, infine, capirà di dover rinunciare ad Arturo, ma cosa accadrà esattamente? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

UNA VITA: SAMUEL SCOPRE BLANCA E DIEGO

Blanca e Diego sono pronti a vivere il loro amore con l’aiuto di Felipe, Trini e Celia. Il piano organizzato dall’avvocato sembra funzionare. Mentre, infatti, Felipe tiene occupato Samuel, Trini e Celia riescono a distrarre Ursula permettendo a Diego di entrare in casa per liberare Blanca. I due innamorati sono pronti per scappare, ma Samuel si rende conto che tutto fa parte di un piano per facilitare la fuga del fratello e della mogllie. Samuel, così, si precipita a casa sua dove li sorprende mentre stanno per scappare. Furioso, li minaccia chiamando le guardie e mandando all’aria il loro piano. Mentre Diego, con l’aiuto di Felipe, riesce a fuggire Blanca è costretta a restare con Samuel che, ancora furioso, racconta tutto ad Ursula il quae capisce che l’unico modo per fermare Blanca è farla partorire.

ROSINA TORNA LIBERA, ANTICIPAZIONI

Grazie all’intervento di Flora e di Felipe, Rosina torna finalmente in libertà per la grande gioia di Liberto che può finalmente riabbracciare la moglie di cui continua ad essere perdutamente innamorata non avendo alcuna intenzione di tradirla come, invece, pensava Rosina. Se quest’ultima dunque, può finalmente riprendere in mano la propria vita, Leonor non riesce ad andare avanti. La scrittrice è ancora legata al marito Pablo. Silvia, invece, capisce di non poter avere una vita normale con Arturo e decide di rinunciare a lui.



