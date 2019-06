Una Vita/ Anticipazioni: Ursula prova ad anticipare il parto di Blanca (10 giugno)

Questo pomeriggio andrà in onda come sempre, a partire dalle 14.10 circa, il nuovo appuntamento con Una Vita, in onda su Canale 5: cosa accadrà? Scopriamo la trama e le anticipazioni. Ursula proverà ad anticipare il parto di Blanca facendole provare un’erba specifica adatta allo scopo. L’ex istitutrice vuole eludere la fuga della figlia con Diego, e continuerà incessantemente a ricordarle tormentati episodi del passato. Nel frattempo Flora si renderà conto che in cioccolatiera succedono fatti particolarmente strani, mentre Inigo e Leonor deliberano di dovere partire insieme. Nel frattempo, continuano i battibecchi tra Servante e Paquito, e sui giornali uscirà la notizia dello sventato attentato contro Alfonso XIII… questo e tanto altro, vi aspettano oggi con le nuove emozionanti avventure degli amici di Acacias 38.

Una Vita, trame e anticipazioni 10 giugno

Leonor accetta di partire con la scuola di allontanarsi per raccogliere nuovo materiale per il suo prossimo romanzo. Liberto, dunque, annuncia di dare una festa per poterla salutare. Frattanto, sui giornali viene riportata la notizia del mancato attentato contro Alfonso XIII, con tanto di citazione di Silvia ed Arturo, che hanno portato a compimento la loro missione. La manovra di Silvia ha voluto rendere popolare di essere una spia per sottrarsi a Carvajal che a questo punto, non potrà più darle nessun tipo di incarico. Ed intanto, Servante fa sapere ai vicini di aver superato il test per diventare vigilante notturno, ma di aver rifiutato per proseguire la sua attività di custode ad Acacias. Paquito sa molto bene che l’uomo sta mentendo ma, nonostante tutto, preferisce rimanere in silenzio. L’appuntamento con le frizzanti dinamiche di Una Vita è quindi rinnovato per oggi, su Canale 5 dalle 14.10 in poi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA