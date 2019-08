UNA VITA/ Anticipazioni dal 26 al 31 agosto: Ursula viene portata in manicomio

Anticipazioni Una Vita dal 26 al 31 Agosto

Riprende la regolare programmazione di Una vita, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 14.10 su Canale 5. Nelle puntate in onda questa settimana, da lunedì 26 a sabato 31 agosto, il colonnello Valverde dice finalmente la verità sulla sua malattia. L’uomo confida ai vicini che sta per diventare cieco, e Trini, Liberto e Rosina cercano di dargli conforto. Il tentativo, però, è piuttosto maldestro. Ursula rientra in casa, dove trova Samuel che ha in serbo una sorpresa per lei. Una “brutta” sorpresa: con lui c’è suo padre, Ivan Koval, pronto a ordinare la sua immediata chiusura in manicomio. Vana la difesa di Ursula, che cerca di convincerlo che Samuel è un bugiardo. Ivan, infatti, non la lascia nemmeno parlare. Poco prima del suo trasferimento in manicomio, con tanto di camicia di forza, Blanca fa visita alla madre e le rivela che Moises è vivo. Il dottor Taronji, intanto, invita Arturo a sottoporsi a un intervento chirurgico.

Una vita: Blanca e Diego si trasferiscono

Alla fine, la verità su Ursula viene fuori. Blanca e Diego sono costretti a raccontare al quartiere che cosa è successo, soffermandosi in particolare sul rapimento del bambino. A detta di Taronij, Arturo dovrebbe operarsi, ma continua a fare opposizione. Flora è disposta a tutto pur di pagare un avvocato per Pena, persino a vendere la pasticceria. Inigo, tuttavia, non è d’accordo. Ramon scopre l’inganno di Antonito e va su tutte le furie. Quest’ultimo è impegnato nella costruzione del suo tergilune, che è diventato praticamente un’ossessione. Blanca e Diego decidono di trasferirsi a Huelva; non sanno ancora, infatti, che Samuel sta pensando a un nuovo piano. L’uomo è andato da Ursula e ha minacciato di uccidere Moises, che al momento sta proprio con la coppia. Blanca è ingenua e si fida, invitandolo a partire con lei, Diego e il bambino. Lucia rientra a Salamanca e non trova Celia, assente per una visita a Tano. Susana convince Ramon a fare un’offerta per La Deliciosa.

Una vita: Nuovi sospetti su Samuel

Inigo non ha nessuna intenzione di lasciare l’attività. Per questo motivo, rifiuta l’offerta di Ramon. Prima di lasciare casa, i fratelli Alday si dividono l’eredità di Jaime. Arturo, che ha accettato di operarsi, riceve una lettera da Elvira. È Susana a consegnargliela, poco prima dell’intervento. Riera ha ricevuto notizie sull’uomo che ha assaltato la carrozza su cui viaggiavano Diego e Blanca. L’investigatore comunica tutto a Diego, che s’insospettisce: forse è Samuel a inviargli le false lettere di Jaime. Le loro calligrafie, infatti, sembrano corrispondere. Felipe studia il caso di Pena e decide di aiutarlo.



