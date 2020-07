Una vita/ Anticipazioni dal 6 all’11 luglio 2020: la vendetta di Genoveva!

Una vita, le anticipazioni dal 6 all’11 luglio 2020

Le anticipazioni della serie Una Vita in onda tutti i giorni su canale 5 riservano grandi novità in vista della nuova settimana che va da lunedì 6 luglio 2020 a domenica 12 luglio 2020. A partire dalle vicende di Ramon e Felipe che finalmente ritrovano il sentimento di amicizia ormai perduto. Grazie alla testimonianza di Fulgencia Felipe capisce che Ramon vuole soltanto il suo bene. Purtroppo però la settimana apre anche su un tragico evento al quale i telespettatori erano ormai preparati: la morte di Lucia. Naturalmente oltre che a tanta tristezza questa circostanza porterà anche alla confessione di Telmo. L’uomo infatti farà sapere ai suoi vicini di essere il padre naturale del piccolo Mateo. In seguito Ramon, anche se ha appena ritrovato un’amicizia, perderà Carmen che si sente usata dall’uomo. Ursula intanto deve affrontare la sua nuova vita dove l’assenza di Lucia e Mateo comincia a farsi sentire. Proprio le nuove prospettive che aspettano Mateo saranno il motivo che la farà andare su tutte le furie. Telmo deciderà di lasciare Acacias e di portare suo figlio con sè. Ursula non potrà seguire i due e sentendosi esclusa confesserà di essere stata lei, per salvare Lucia, ad uccidere Eduardo. La donna però invece di ricevere una sorta di gratitudine verrà condannata da Telmo che la minaccerà addirittura di rivelare tutto alla polizia. Le anticipazioni ci dicono inoltre che probabilmente la donna non potrà trattenersi neanche nell’appartamento dove abita ormai da anni.

Una Vita, dove siamo rimasti

La trama dell’ episodio della soap spagnola Una Vita, in onda domenica 5 luglio 2020, come sempre su canale 5, rivela grandi colpi di scena soprattutto in merito alle vicende di Lucia e Genoveva. Si inizia con quest’ultima che sembra non trovare pace a causa della perdita del marito. Il personaggio di Samuel infatti ha lasciato definitivamente la soap dopo che, per salvare Genoveva, ha preso in pieno la pallottola a lei destinata. Sua moglie è dunque rimasta vedova, presa ora dai sensi di colpa e dal risentimento covato nei confronti dei suoi concittadini. Sono questi infatti che si sono tirati indietro proprio nel momento in cui la coppia aveva bisogno. Purtroppo ancora una volta Acacias li ha condannati alla solitudine e al pregiudizio e li ha lasciati in un angolo, pur sapendo quali rischi stessero correndo. Davanti alla foto del defunto Samuel però la Salmeron giura vendetta.

Un’atmosfera non proprio serena quella di questa puntata a maggior ragione in virtù del fatto che anche Lucia sta facendo definitivamente i conti con la sua malattia. Come sappiamo dopo una fuga finita male, Lucia e Mateo hanno dovuto fare fronte alla perdita di Eduardo il quale però non ha mai dimostrato di volere il bene di sua moglie e del piccolo Mateo. La donna quindi ora è di fronte alla nuda realtà dei fatti. Il piccolo Mateo deve sapere chi è il suo vero padre. Del resto Lucia potrebbe avere le ore contate e per questo il tempo di dire addio ai suoi cari è definitivamente arrivato. Una questione di certo non facile per una donna in punto di morte, ma anche per un bambino che crede di aver perso suo padre e che in realtà sta per scoprire una verità sconvolgente. Novità anche per le vicende di Cinta e Bellita. La prima infatti ha commesso qualche passo falso che le potrebbe costare caro. Cinta sta quindi per perdere gli ingaggi ed il successo conquistato fino ad ora? Se così fosse la situazione per Bellita potrebbe essere più rosea e potrebbe perciò cogliere al volo eventuali nuove opportunità per tornare a calcare i palcoscenici con la danza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA