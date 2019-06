Una Vita/ Anticipazioni: il nuovo compito di Silvia, lo accetterà? (7 giugno)

Cosa accadrà nel corso del nuovo appuntamento di Una Vita in onda oggi, venerdì 7 giugno 2019 su Canale 5? Carmen dovrà definitivamente mettere da parte il suo grande amore per l’investigatore Riera proprio per paura di Ursula. La domestica si preoccupa di subire delle vendette da parte della sua padrona. Anche per questo motivo, non sa come fare per offrire il suo aiuto a Blanca, che chiede la sua partecipazione per allontanarsi da casa. Felipe intanto, si industria per liberare Blanca dalle grinfie di Ursula e Bianca e per questo motivo, chiede una mano a Diego. Una volta arrivato a casa Alday, per l’uomo c’è il serio rischio arresto dopo essere stato scoperto da Samuel che prontamente chiama la polizia per farlo arrestare. Proprio per questo Diego decide di fuggire e nascondersi a La Deliciosa. Flora va in carcere da Rosina e cerca di spingerla ad uscire per vedere il marito, minacciandola di sedurre Liberto qualora non volesse farlo. Silvia Reyes viene chiamata da Carvajal per un nuovo compito: dovrà mollare Arturo?

Una vita, anticipazioni 7 giugno

Rosina dovrà impegnarsi per uscire dal carcere, qualora non voglia che Flora gli “rubi” il marito seducendolo. La donna quindi, dopo essersi arrabbiata moltissimo, decide di comportarsi nel miglior modo possibile in modo da potere uscire dalla prigione al più presto. Nel frattempo Fabiana e Lolita sono alla prese con la falsificazione delle prove di Servante. In questo modo lui potrebbe riuscire a divenire vigilante notturno al posto dell’odiato Paquito. Ed intanto, Silvia Reyes riceve una lettera da parte di Carvajal. L’uomo la chiama per affidarle un nuovo incarico. Dopo avere scoperto di cosa si tratta, Silvia si oppone comunicandogli di essere appena uscita fuori da una situazione particolarmente spinosa e, proprio per questo, sta finalmente cercando la serenità tra le braccia di Arturo. Carvajal, dunque, chiarisce subito la situazione in maniera anche alquanto energica. Il ruolo della donna è quello di spia e, in sintesi, non potrà mai sognare di fare una vita serena e lontana dai guai: cosa deciderà?

