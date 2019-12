UNA VITA/ Anticipazioni puntata 31 dicembre 2019: Celia in quarantena! Morirà?

Anticipazioni Una Vita 31 dicembre 2019

L’ultima puntata dell’anno di Una Vita ci vedrà assistere a un altro matrimonio che verrà rimandato. Si tratta di quello tra Lolita e Antonito. La giovane ex cameriera non se la sente di festeggiare mentre la sua amica corre seri pericoli. A dimostrazione del fatto che la situazione sia molto grave vi è la richiesta di Celia, che manda a chiamare un prete per confessarsi. Intanto, l’Alvarez – Hermoso insisterà con la simpatica ex cameriera perchè quest’ultima non rimandi ancora il suo sogno d’amore. Convinta da Celia, Lolita si preparerà a raggiungere sull’altare il suo amato Antonito. Ma le sorprese per la donna non sembrano finire mai e la sua tensione salirà ancora quando in paese farà il suo ingresso Ceferino. L’uomo risulta essere una vecchia conoscenza di Lolita, anche se nessuno riesce a comprendere cosa possa in realtà volere da lei e quali siano i motivi che lo abbiano condotto ad Acacias. Per trovare la risposta, non ci rimane che attendere una nuova puntata di Una Vita, in onda come sempre su Canale 5.

Una Vita: dove eravamo rimasti?

Le ultime puntate di Una Vita di quest’anno vedono gli abitanti di Acacias in apprensione per Celia. La donna infatti è sempre più convinta di essere condannata a morte. Le sue condizioni di salute peggiorano in continuazione e anche il dottor Quilles appare preoccupato. Ormai certo che la donna abbia contratto lo stesso morbo che ha colpito gli sfollati dell’Hoyo, decide di mettere Celia in quarantena. Felipe, informato dei rischi che potrebbe correre nel rimanere a contatto con la donna, sceglie comunque di non lasciarla da sola. Anche a Lucia viene suggerito di allontanarsi dalla cugina, per prevenire una propagazione del virus. Entrambi ricevono l’invito di Samuel di trasferirsi a casa sua, ma Felipe sembra irremovibile nella sua decisione di non lasciare da sola la moglie. L’Alday è anche in ansia per la risposta che aspetta da Lucia alla sua proposta di matrimonio. La giovane Alvarado ha infatti chiesto del tempo in attesa di sapere le sorti di Celia. Samuel teme che, oltre al desiderio di attendere che la cugina si senta meglio, vi sia anche un possibile ripensamento. Il giovane Alday teme che Padre Telmo possa davvero aprire gli occhi alla ragazza e farle comprendere che dietro a quella proposta di matrimonio vi è solo il desiderio di salvare la situazione economica disastrosa in cui si trova Samuel. Servante, intanto, decide di recarsi a trovare Paciencia e le invia un telegramma con il quale la informa del suo imminente viaggio a Cuba. La donna, però, risponde che non ha nessuna intenzione di incontrarlo.

