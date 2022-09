Una vita/ Anticipazioni puntata 6 settembre: problemi per Fabiana e Servante

Una vita, anticipazioni puntata 6 settembre

Le anticipazioni di Una vita di oggi, martedì 6 settembre 2022, ci rivelano che Casilda e Jacinto faranno in modo che Maruxina riesca a vincere il viaggio a San Sebastian, la ragazza ci tiene molto ma Aloidia rosa dall’invidia sta acquistando tutte le riviste per trovare il biglietto vincente. Fabiana e Servante hanno un problema da risolvere alla locanda, la cappa del camino è danneggiata e va sostituita, ma non hanno i soldi per fare le riparazioni. Guillermo suggerisce di organizzare una festa di ballo nel locale per raccogliere i fondi necessari ad affrontare la spesa imprevista. Ramon ha scoperto che Fidel tiene prigioniero un anarchico responsabile dell’attentato ad Acacias dove hanno perso la vita Carmen e Antonito. Nonostante il Palacios abbia promesso alla nuora di tenere unita la famiglia, la sua sete di vendetta non tarda ad arrivare e il suo desiderio di farsi giustizia è incontrollabile. Fidel ha intenzione di mettere sotto torchio il rivoluzionario per estorcergli più informazioni possibili, mentre Ramon vorrebbe metterlo a tacere subito. Riuscirà Ramon a controllare il suo impulso vendicativo oppure finirà per mettersi nei guai?

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Una vita Ramon torna a casa e sente Lolita conversare con la fotografia di Antonito. La donna è disperata, il suocero non la informa di come trascorre le sue giornate, tra loro non c’è dialogo. Ha promesso al defunto marito di prendersi cura di suo padre, ma è complicato stargli dietro. Ramon si scusa con la nuora per il suo comportamento schivo, la rincuora dicendole che ha ripreso i suoi affari e ha fatto tardi perché si è fermato a parlare con alcuni suoi amici. Le promette che inizierà ad assumersi le sue responsabilità, per lui Lolita è una figlia e non farà mai nulla per danneggiarla. Aurelio ha ricevuto altro materiale per il laboratorio. A breve vorrebbe iniziare a lavorare a pieno ritmo. Marcelo lo informa che gli abitanti di Acacias non sono favorevoli all’apertura del laboratorio e stanno organizzando delle sommosse con l’intervento dei giornalisti. Il Quesada non pare preoccupato, è sempre stato dalla parte dei potenti e poi una volta recuperata la formula, guadagnerà molti soldi e darà lavoro a molte persone. Hortencia non riesce a far partire il suo progetto di coltivare i terreni dei Rubio con vigneti e aprire una cantina vinicola. Le persone interpellate le hanno sconsigliato di lavorare quei campi perché improduttivi, ma la donna è convinta che stanno cercando di dissuaderla perché chi la sta scoraggiando vuole tenersi ben stretto il mercato vinicolo della Regione.

Nella soap Una vita Ignacio incontra Genoveva e le fornisce il numero di telefono di una levatrice disposta a praticarle l’aborto. Josè da lontano vede il nipote con la Salmeron e sospetta che ci sia sotto qualcosa di poco buono. Andreas informa Azucena che mancherà qualche giorno da Acacias perché il padre gli ha affidato un importante incarico. Il ragazzo già immagina la sua vita accanto alla ballerina e ai suoi numerosi figli. La ragazza non vuole rinunciare alla sua carriera da ballerina, ma il presunto fidanzato non approva il suo progetto futuro. Valeria è preoccupata, pensa alle parole di Genoveva, se non riesce a farsi dire da Rodrigo la formula del gas nervino, la vita di David è in pericolo. Fidel porta Ramon in un posto nascosto e gli mostra un uomo incappucciato. Si tratta di un anarchico che ha partecipato all’attentato di Acacias. Nei prossimi giorni lo metterà sotto torchio per farsi dire tutto quello che sa. Genoveva telefona alla levatrice che le ha consigliato Ignacio e fissa un appuntamento per eseguire l’aborto. Marcello ascolta la conversazione, la Salmeron vuole interrompere la gravidanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA