Una vita, anticipazioni puntata 9 luglio 2022/ Azucena respinge Guillermo ma…

Una vita, cosa succederà nella puntata di oggi? Aurelio scopre che la mandante…

Oggi andrà in onda un nuovo episodio su Canale 5 della soap Una vita. Le anticipazioni di Una Vita del 9 luglio 2022 ci rivelano che Aurelio è al corrente che la mandante della morte di Natalia è Genoveva, la Dark Lady è al corrente che è stato il marito ad uccidere Anabel, l’unico modo per non farsi del male reciproco è giungere a un compromesso. Aurelio racconta alla Salmeron la storia di David, Rodrigo e Valeria. Guillermo pur di stare accanto ad Azucena accetta di lavorare all’accademia dove la ragazza studia ballo.

Marco Fantini e Beatrice Valli di Uomini e Donne nudi in acqua/ Le foto hot scatenano il web "Brutto esempio"

Il ragazzo confida alla ballerina che la sua presenza nella scuola non è casuale, si è offerto di rimettere a posto l’impianto elettrico per guadagnare qualche soldo ma soprattutto per poterla vedere e approfondire la loro amicizia. Azucena lo respinge, ma anche lei si sente attratta da Guilermo. Dori dopo aver nascosto il giornale a Felipe è stata allontanata dall’avvocato. Vorrebbe cercare di riconquistare la sua fiducia, ma l’uomo usa un atteggiamento severo nei suoi riguardi, in compenso si riavvicina a Ramon.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone, dopo l'addio/ Spuntano un altro amore e il Gf vip 7

Una vita, dove siamo rimasti: Felipe ha un attacco di panico e…

Nella scorsa puntata della soap Una vita, Servante ha comprato una medaglietta di San Fabiano da regalare a Fabiana, ma la donna ha confidato a Casilda di essere arrabbiata con il santo perché non ascolta le sue preghiere. Jacinto avverte l’amico di sostituire il regalo, ma Servante non sa cosa comprarle. Liberto è sorpreso che Guillermo abbia smesso di prendere le lezioni di algebra, ma Pascal non accetta nessuna distrazione, e confida all’amico che il figlio aveva accettato di fare ripetizioni solo per stare vicino ad Azucena. Liberto è contrariato perché non ha potuto partecipare a un affare che riteneva molto promettente. Avrebbe dovuto partecipare all’apertura di alcune accademie di francese. Marcelo mentre fa il ritratto alla domestica gli racconta che ha lavorato per il padre di Quesada, ma non è stato facile. Chi sceglie di lavorare per i Quesada deve essere disposto a fare qualsiasi cosa anche se a volte è contro il proprio fare etico. Ha curato anche l’educazione di Aurelio e sotto certi aspetti è la copia di suo padre. Aurelio vuole vendicarsi della morte di Natalia e promette a se stesso di lavare con il sangue questa infamia. Ha sempre sospettato che la Salmeron potesse essere coinvolta nella morte della sorella, adesso ha le prove.

Beautiful, anticipazioni puntata 9 luglio 2022/ Zoe sospetta di Shauna ma...

Nella puntata della soap Una vita, Valeria ha molta stima per David e lo considera un buon amico, fortunatamente la “finta” lettera di Rodrigo è arrivata in tempo per salvare la loro relazione. David è molto rammaricato per la decisione presa da Valeria, ma l’accetta e le promette di non darle più fastidio. Felipe esce per fare una passeggiata con Dori ma rimasto solo in mezzo alla piazza, comincia a ricordare quanto è accaduto il giorno dell’attentato e viene assalito da un attacco di panico. In quel momento giunge Ramon che gli chiede se ha letto il giornale che gli ha fatto recapitare a casa. In realtà Felipe non lo ha letto perché Dori glielo ha nascosto. Scoperta la verità, l’avvocato non vuole passeggiare con l’infermiera ma preferisce ritornare a casa a leggere il giornale.













© RIPRODUZIONE RISERVATA