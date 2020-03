Una Vita/ Anticipazioni puntata del 6 marzo: Ramon smaschera Celia?

UNA VITA, LE ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA DI OGGI, 6 MARZO

La morte di Trini non farà che regalare un nuovo dolore a tutta Acacias. Ramon dovrà fare i conti con la tremenda perdita e con la difficoltà di badare ad una bambina ancora troppo piccola per restare senza mamma. In tutto questo sarà Celia a farsi avanti per pensare alle esigenze di Milagros. Dopo aver perso il figlio, la moglie di Felipe è crollata nella disperazione più nera e solo grazie alla piccola di Trini è riuscita a sentirsi di nuovo viva. Celia ovviamente sta nascondendo la verità su quanto accaduto con l’amica quel fatidico giorno: cogliendo al volo un’occasione d’oro, ha preferito non darle il farmaco salvavita con l’obiettivo di rubarle la figlia. Nessuno sembra sospettare di lei, ma presto Ramon riuscirà a ricostruire questo intricato puzzle. Celia infatti è l’unica a non soffrire per la morte di Trini e il marito di quest’ultima non potrà che trovare la cosa piuttosto strana.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Un breve riepilogo di quanto successo a Una Vita fino ad ora. Samuel confessa a Liberto di aver sperato nel matrimonio con Lucia per risollevarsi economicamente. Giura però di amarla e il confronto gli permette di intuire come uscire da quella brutta situazione. Intanto, Marcelina è pronta per lasciare il quartiere a causa della recente delusione d’amore. All’ultimo minuto, Jacinto fa la sua comparsa e le rivela il proprio amore, con sommo stupore per Fabiana. In soffitta, Fabiana e Agustina entrano di nuovo in contrasto per via di Ursula. La prima infatti non vede di buon occhio che l’amica abbia scelto di aiutare la perpetua dell’ex padre Telmo. Fabiana confida poi le sue perplessità a Fabiana: da troppo tempo ormai crede che Agustina sia strana. Celia invece continua a stare vicina a Trini, che ha ancora parecchie difficoltà con la neonata. Decisa ad affrontare l’amica, Fabiana parla con Agustina per scoprire che cosa la stia turbando così tanto. La cameriera decide così di vuotare tutto il sacco: da quando fra Guillermo è stato ucciso, vive nella paura perchè ha visto in faccia il suo assassino. Non intende però parlare con le autorità, visto che l’assassino l’ha minacciata di morte. Fabiana cerca di farla ragionare, ricordandole che Ursula rischia di pagare per un crimine non commesso. Visto che lo sconosciuto la sorveglia a vista, Fabiana ha già mente un piano per evitare che l’amica rischi la vita e parlare comunque con la Polizia. Nel frattempo, Samuel si presenta nell’ufficio del Priore perchè ha bisogno di sapere se i sentimenti di Telmo per Lucia siano sinceri. Espineira conferma che l’ex prete non ha seguito il suo piano e aggiunge anche di non aver ordinato la morte di fra Guillermo. Anzi, sospetta che sia stato proprio Alday a mettere a rischio la sua sopravvivenza. Samuel preferisce non rispondere, ma gli propone di contro di diventare soci per attentare ancora all’eredità della Alvarado. Mentre Inigo informa Leonor di aver visto Tito, Celia continua a pensare al figlio perduto a causa dei pianti del figlio di Trini. Cantando una ninna nanna, riesce a calmare la piccola e a ritrovare il sorriso. La bambina però piange ancora e Trini ha una crisi. Celia cerca di darle le pastiglie per la pressione, ma poi si ferma. Intanto, Fabiana mette in atto il suo piano per far in modo che Agustina parli con Telmo. Quando la domestica viene minacciata di nuovo, decide tuttavia di ritornare a casa. Anche Ramon fa il suo ritorno e crolla nel dolore più nero quando scopre che ormai Trini è già morta.

