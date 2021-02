Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 15 febbraio: Genoveva e Felipe di nuovo insieme

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 15 febbraio

Nella puntata di oggi, lunedì 15 febbraio, di Una Vita, Genoveva sente di stare per conquistare Felipe e per questo spinge affinché Santiago porti via Marcia da Acacias, arrivando anche ad offrirgli dei soldi e non solo. Intanto Marcia inizia a nutrire sempre più dubbi sul marito, visto che non ricorda molti particolari della loro vita coniugale, arrivando anche a scoprire che al marito manca una cicatrice che invece avrebbe dovuto avere sulla schiena. Casilda organizza una messa in onore del defunto marito e si sente circondata dall’affetto di tutta la famiglia. Susana, invece, sente che Armando inizia ad essere sfuggente nei suoi confronti e inventa sempre più scuse per non trascorrere del tempo con lei: teme quindi che possa aver perso interesse nei suoi confronti. In realtà Armando ha un segreto del quale non vuole parlarle.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Genoveva e Felipe hanno trascorso una bellissima serata al Nuovo Secolo e la Salmeron propone di chiudere la serata in un locale di stile parigino, ma l’avvocato non se la sente e le dice che è ancora molto triste per Marcia e che preferisce fare due passi da solo prima di ritirarsi. In realtà, appena la dama va via, lui si reca alla pensione di Fabiana nel tentativo di parlare con Marcia ma viene fermato proprio dalla locandiera che gli dice che, per il grande rispetto che ha nei suoi confronti, gli vuole evitare di fare una sciocchezza. Poi lo invita a farsi forza e a dimenticare per sempre la Sampaio e di ricostruirsi una vita. La mattina dopo Genoveva e Santiago si incontrano in quella pensione già teatro dei loro incontri perché la Salmeron vuole sollecitare Santiago a rispettare il patto che hanno stretto. L’uomo le ricorda che per riuscire a vincere le ritrosie di Marcia ha bisogno di tempo ma è sicuro di riuscire a conquistarla. Poi tenta un evidente approccio fisico nei confronti di Genoveva ma la donna lo respinge e va via. Casilda e Marcia prendono insieme un caffè e la domestica di Rosina nota che l’amica inizia a considerare in modo diverso il marito. Per questo motivo le consiglia di dimenticare per sempre l’avvocato e iniziare una nuova vita matrimoniale. Marcia decide allora di scrivere una lettera a Felipe con la quale dice per sempre addio al suo grande amore, gettando Felipe nello sconforto.

Come finirà per Carchano?

Josè si incontra con Liberto e Ramon perché ha bisogno di un consiglio per gestire la questione di Carchano. È il Seler che gli dà l’idea giusta: la proiezione del film che si basa su una persona reale e vivente non è legale. Quindi Josè decide di muoversi di conseguenza. Intanto Emilio e Camino cercano di convincere Cinta a riprendere a ballare e cantare ma la ragazza dice chiaramente che non ha più intenzione di calcare un palcoscenico. Susana è molto felice perché sta finalmente vivendo un grande amore insieme ad Armando. Per questo motivo è molto più dolce e comprensiva e decide di regalare a Casilda tutti i vestiti che non indossa più. Carmen fa compagnia a Lolita in bottega e prova a chiedere alla nuora per quale motivo non intende utilizzare la culla che lei e Ramon le hanno regalato ma la ragazza riesce molto abilmente a cambiare argomento. Le due vengono poi raggiunte da Bellita che racconta loro che sta cercando senza successo la moglie di Carchano per riuscire a convincerla a ritirare la pellicola. Armando, durante una passeggiata con Susana, riceve un misterioso telegramma e cambia umore in modo repentino. Santiago, invece, organizza in camera una cena speciale per Marcia, con l’aiuto di Servante che gli presta un grammofono.



© RIPRODUZIONE RISERVATA