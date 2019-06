Una Vita / Anticipazioni puntata serale 22 giugno: Blanca marionetta di Ursula

ANTICIPAZIONI UNA VITA 22 GIUGNO

Le anticipazioni della lunga puntata serale di Una Vita, in onda sabato 22 giugno, su Rete 4, a partire dalle 21.30 sono concentrate sulla difficile situazione che sta vivendo Blanca. Questa sera andranno in onda ben tre episodi della soap opera spagnola dedicati non solo alle vicende della figlia di Ursula, sempre più fuori di senno, ma anche alla storia d’amore tra Arturo e Silvia che fatica a decollare e alla situazione dei Cervera con il vero Inigo che, dopo essere arrivato ad Acacias non ricordando assolutamente nulla del suo passato, potrebbe recuperare la memoria per una distrazione del finto Inigo. Grandi emozioni e colpi di scena, dunque, per i fans di Una Vita che occuperà tutta la serata di Rete 4 prendendo anche il posto de Il Segreto che non andrà in onda.

UNA VITA, URSULA PLAGIA BLANCA

Blanca non riesce a trovare pace e, mentre passeggia con Leonor, vedendo una donna con un bambino che le sembra Moises avendo anche i suoi stessi vestiti, convinta che si tratti proprio di suo figlio, cerca di strapparlo via alla madre. Leonor, sconvolta dalla scena, cerca in tutti i modi di calmare l’amica convincendola a restituire il bambino alla madre. Seriamente preoccupata per la salute mentale di Blanca, decide di parlare con Diego. Nel frattempo, Ursula approfitta della debolezza di Blanca per plagiarla al punto che la giovane comincia ad ammettere che sua figlia possa essere morta. Samuel, invece, è preoccupato che Diego possa scoprire la verità su Jaime, ma Ursula sa già cosa fare.



UNA VITA, L’AMORE CONTRASTATO DI ARTURO E SIVIA

Arturo e Silvia non riescono a vivere serenamente il oro amore e, convinti di non essere compatibili per stare insieme, decidono che è il caso di separarsi. In realtà, non riescono a stare lontani. Silvia, infatti, a sorpresa, si presenta a casa del colonnello e gli confessa l’intenzione di volerlo sposare il prima possibile. Servante racconta a Susana che Paquito ha fatto rilasciare El Pena, responsabile dei furti. Nel frattempo, si avvicina il giorno della presentazione del libro su Cesar Cervera la cui copia è stata letta dal vero Inigo dopo che il finto Inigo l’ha asciata incustodita alla Deliciosa. Flora e Inigo sono in fermento e temono che il vero Cervera possa aver scoperto la verità. El Pena, infatti, si presenta a sorpresa sul luogo dell’evento: avrà scoperto di essere il vero Inigo?



