UN’AVVENTURA/ Su Rai 3 il film con Laura Chiatti girato tra Roma e la Puglia

Un’avventura è stato distribuito nei cinema italiani il 14 febbraio del 2019 dopo che un mese prima era stato rilasciato il primo trailer. Le riprese si sono svolte tra Roma e la Puglia, precisamente nella regione salentina a Lecce, Tricase e Francavilla Fontana. Le coreografie sono state curate da un grande maestro della danza in televisione come Luca Tommassini. Invece la colonna sonora è curata da Pivio e Aldo De Scalzi, ma composta da brani riarrangiati di Lucio Battisti e Mogol. Mogol nel film è stato accreditato come consulente artistico del progetto e con lui ha collaborato il Centro Europeo di Toscolano. Laura Chiatti per questo film ha vinto anche un riconoscimento, ai Filming Italy Best Movie Awards 2019 si è portata a casa la statuetta come migliore attrice protagonista. Nel cast in una piccola parte troviamo anche Diodato che interpreta un produttore discografico. Esattamente un anno dopo l’uscita del film nelle sale il cantante ha vinto il Festival di Sanremo con il brano Fai Rumore, non si può dunque dire che questa piccola partecipazione gli abbia portato sfortuna anzi…

Un’avventura, film di Rai 3 diretto da Marco Danieli

l film Un’avventura andrà in onda oggi, 4 gennaio 2021, a partiredalle ore 21.20 su Rai 3. Da non confondere con L’avventura è un’opera del 2019 diretta da Marco Danieli su soggetto e sceneggiatura di Isabella Aguilar.

Nel cast del film troviamo Michele Riondino, Laura Chiatti, Valeria Bilello, Giulio Beranek, Alex Sparrow e molti altri ancora. Anche il cantante Diodato recita in una piccola particina, quella del produttore discografico. La pellicola prende spunto dalla canzone omonima di Lucio Battisti e di altre firmate da questo con Mogol. Quest’ultimo inoltre è nel cast tecnico come consulente artistico.

Un’avventura, la trama del film

Leggiamo ora da vicino la trama del film Un’avventura. Siamo nella Puglia degli anni settanta. Matteo è molto innamorato di Francesca, ma questa decide di lasciare il suo piccolo paesino per viaggiare e scoprire il mondo. Dopo quattro anni però torna a casa perché la madre si ammala gravemente e riallaccia un rapporto sentimentale con Matteo. Morta la madre viene assunta da un’agenzia di Roma e stavolta il ragazzo divenuto più consapevole e maturo decide di seguirla anche per la spinta che gli dà suo padre. Nella capitale prova a sfondare come cantautore ma non riesce a trovare la sua strada, fino a quando la moglie lo raccomanda presso la sua agenzia come compositore di compositore di jingle per le pubblicità. Incroceranno le loro vite con quelle di Linda nonostante il matrimonio tra i primi due faccia pensare tutt’altro.

Video, il trailer del film “Un’avventura”





