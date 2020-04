Under all’Everton?/ Calciomercato: il turco della Roma nella lista di Ancelotti

Potrebbe affacciarsi un’estate di calciomercato ben complicata per la dirigenza della Roma: in effetti non sono pochi i dubbi che Petrachi e dirigenza dovranno risolvere a breve, con vuoti nello schieramento di Fonseca da colmare e reparti invece da sfoltire, il tutto in un contesto che non si annuncia certo dei più semplici vista l’emergenza coronavirus. Pure però in vista della prossima finestra di contrattazione c’è un nome che potrebbe lasciare Trigoria ed è quello di Cengiz Under, finito poi nel mirino dell’Everton di Ancelotti per la prossima stagione. Stando infatti alle ultime indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano dell’Inghilterra e principalmente dal Liverpoolecho Ancelotti avrebbe individuato nel turco della Roma il rinforzo perfetto per lo schieramento del suo Everton e per il momento il club inglese sarebbe in attesa di un responso da parte della controparte giallorossa.

UNDER ALL’EVERTON? LA ROMA DUBBIOSA SUL FUTURO DEL TURCO

Se dunque è ipotesi di calciomercato che Under possa finire all’Everton per la prossima stagione, pure è tutto da decidere se la Roma metterà sul mercato lo stesso turco. Di certo Petrachi e colleghi hanno necessità di fare delle operazioni in uscita questa estate, ma non è detto che debba essere proprio l’esterno classe 1997 a venir sacrificato nella prossima finestra di contrattazione. E in effetti i dubbi sul turco sono tanti: per lui un contratto in scadenza per il 2023, ma pure le ultime due stagioni ben deludenti, complici anche i tanti infortuni subiti. Basti ricordare che solo quest’anno Under ha messo a tabella sotto la direzione di Fonseca 20 presenze e 1055 minuti, realizzando però appena tre gol, tutti in Serie A. Un po’ poco dunque ma sufficiente a salvare il giocatore dal mercato oppure no? Starà alla Roma ora prendere una posizione sul futuro del giocatore turco.



